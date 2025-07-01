Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Чернігівщини
1 липня російські війська обстріляли прикордонне село Семенівської громади, постраждала людина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Російські війська вдарили декількома FPV-дронами по звичайному подвірʼю.
"Унаслідок обстрілу постраждав 76-річний цивільний чоловік, тамтешній мешканець. Його госпіталізували з контузією, зараз він перебуває під наглядом лікарів", - написав глава адміністрації.
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От цікаво:
А якщо загуярити по найзаселенішому району раші, то жодна людина не постраждає!
)))