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Новини Обстріли Чернігівщини
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Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Чернігівщини

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини 1 липня

1 липня російські війська обстріляли прикордонне село Семенівської громади, постраждала людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Російські війська вдарили декількома FPV-дронами по звичайному подвірʼю. 

"Унаслідок обстрілу постраждав 76-річний цивільний чоловік, тамтешній мешканець. Його госпіталізували з контузією, зараз він перебуває під наглядом лікарів", - написав глава адміністрації.

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Автор: 

обстріл (29596) Чернігівська область (964) війна в Україні (5036)


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Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Чернігівщини

От цікаво:
А якщо загуярити по найзаселенішому району раші, то жодна людина не постраждає!
)))
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01.07.2025 20:33 Відповісти
 
 