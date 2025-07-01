Одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Чернігівщини

1 липня російські війська обстріляли прикордонне село Семенівської громади, постраждала людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Російські війська вдарили декількома FPV-дронами по звичайному подвірʼю.

"Унаслідок обстрілу постраждав 76-річний цивільний чоловік, тамтешній мешканець. Його госпіталізували з контузією, зараз він перебуває під наглядом лікарів", - написав глава адміністрації.

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