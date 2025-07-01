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Новости Атака дронов на Купянщину
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Женщина пострадала в результате удара российского дрона по Ольховатке

дрон атаковал автомобиль в Купянском районе

1 июля российские войска атаковали дроном Ольховатку, пострадал один человек.

Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 1 июля около 10:05 российская армия ударила по с. Ольховатка Купянского района, применив FPV-дрон. Боеприпас был сброшен на гражданский автомобиль. Транспортное средство повреждено.

Отмечается, что 51-летняя женщина, находившаяся в авто, получила ранения.

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Автор: 

дроны (4216) Харьковская область (1200) Купянский район (276) Ольховатка (4)


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