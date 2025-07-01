Женщина пострадала в результате удара российского дрона по Ольховатке
1 июля российские войска атаковали дроном Ольховатку, пострадал один человек.
Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 1 июля около 10:05 российская армия ударила по с. Ольховатка Купянского района, применив FPV-дрон. Боеприпас был сброшен на гражданский автомобиль. Транспортное средство повреждено.
Отмечается, что 51-летняя женщина, находившаяся в авто, получила ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль