Жінка постраждала внаслідок удару російського дрона по Вільхуватці

1 липня російські війська атакували дроном Вільхуватку, постраждала одна людина.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 1 липня близько 10:05 російська армія вдарила по с. Вільхуватка Купʼянського району, застосувавши FPV-дрон. Боєприпас був скинутий на цивільний автомобіль. Транспортний засіб пошкоджено.

Зазначається, що 51-річна жінка, яка перебувала в авто, дістала поранення.

Читайте: Доба на Харківщині: ворог атакував 3 населені пункти, постраждали 2 людей