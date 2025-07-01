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Новини Атака дронів на Куп’янщину
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Жінка постраждала внаслідок удару російського дрона по Вільхуватці

дрон атакував авто на Куп’янщині

1 липня російські війська атакували дроном Вільхуватку, постраждала одна людина.

Про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 1 липня близько 10:05 російська армія вдарила по с. Вільхуватка Купʼянського району, застосувавши FPV-дрон. Боєприпас був скинутий на цивільний автомобіль. Транспортний засіб пошкоджено.

Зазначається, що 51-річна жінка, яка перебувала в авто, дістала поранення.

Читайте: Доба на Харківщині: ворог атакував 3 населені пункти, постраждали 2 людей

Автор: 

дрони (5024) Харківська область (1214) Куп’янський район (273) Вільхуватка (4)


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