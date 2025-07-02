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Мерц о передаче Taurus: Это есть и остается вариантом

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Украине Taurus до сих пор остается вариантом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Мерц отметил, что отправка этого оружия в Украину "была и остается вариантом". Кроме того, он уверен, что поставки ракет украинской армии не сделают его страну стороной в войне с Российской Федерацией.

В то же время канцлер добавил, что работать с ракетами Taurus чрезвычайно сложно, поэтому обучение отняло бы у украинских военнослужащих не менее шести месяцев. По его словам, эта работа еще не началась.

Читайте: Германия не планирует передавать ракеты Taurus Украине, - Писториус

Автор: 

Германия (7114) Taurus (55) Фридрих Мерц (171)


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Топ комментарии
+10
Taurus?
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02.07.2025 01:22 Ответить
+9
Станадартна тема для західних політиків. Наробити гучних обіцянок, а потім казати, що вони пожартували чи це просто була передвиборча риторика.
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02.07.2025 01:09 Ответить
+8
Ніщо так не вічне, як:

- тауруси залишаються варіантом

- Україна йде через незворотній шлях до НАТО

- треба ще 2 тижні щоб зрозуміти наміри росіян
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02.07.2025 01:28 Ответить
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Скільки раз по шість місяців вже пройшло?
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02.07.2025 01:02 Ответить
Так як у Трампа 2 тижня.
"Эх раз, да ещё раз, да ещё много, много, много раз, да ещё раз".
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02.07.2025 03:26 Ответить
Станадартна тема для західних політиків. Наробити гучних обіцянок, а потім казати, що вони пожартували чи це просто була передвиборча риторика.
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02.07.2025 01:09 Ответить
По Трампу це сарказм.
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02.07.2025 01:28 Ответить
Тю. Ніби у нас по іншому.
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02.07.2025 02:31 Ответить
Була,є і буде варіантом, як варіант
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02.07.2025 01:20 Ответить
Taurus?
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02.07.2025 01:22 Ответить
Одне водило за ніс, тепер друге водить. Тварюки.
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02.07.2025 07:08 Ответить
Ніщо так не вічне, як:

- тауруси залишаються варіантом

- Україна йде через незворотній шлях до НАТО

- треба ще 2 тижні щоб зрозуміти наміри росіян
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02.07.2025 01:28 Ответить
Стільки шуму і піару на купі барахла. Тільки Європа таке вміє.
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02.07.2025 02:01 Ответить
А чому США не дає свою купу барахла - Tomahawk?
Тому що, що Європі, що США насрати на Україну з високого бугра.
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02.07.2025 09:16 Ответить
європейські сцикуни
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02.07.2025 02:09 Ответить
як і американські...
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02.07.2025 09:18 Ответить
Тауруси, тауруси… Хтось, хоч колись бачив на власні очі використання цих міфічних родичів неіснуючих орєшніків?
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02.07.2025 03:26 Ответить
Варіант Z?
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02.07.2025 04:14 Ответить
він навіть після пермоги буде про тауруси патякати? 😁
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02.07.2025 05:21 Ответить
То починай!
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02.07.2025 05:24 Ответить
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02.07.2025 05:27 Ответить
До поки ви мовчите (хвилюєтеся) нас українців убивають. Скільки ще потрібно смертей аби ви прозріли нарешті. А можливо ви це робите навмисно і життя українського народу для вас ніщо??????? Бо по суті ми прикривається ваші сракі, і ви розмовяєте тією мовою яка для вас рідна, а як бути нам?????? Ви просто нас (убиваєте) помалу
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02.07.2025 06:12 Ответить
Ты вот вроде взрослый, Юрасик, а так и не понял что к чему.
Но ты лучше кацапчиков по комментам поищешь)))
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02.07.2025 06:49 Ответить
А що шукати? Ти вже тут!
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02.07.2025 09:20 Ответить
Чергове пи₴дло. Кукурікав гарно, а як до діла...
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02.07.2025 06:12 Ответить
"Кудреватые мудрейки мудроватые кудрейки..."
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02.07.2025 06:59 Ответить
занепокоєні *************
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02.07.2025 08:03 Ответить
Європі не потрібна перемога України. Європа молиться щоб путлер і надалі буксував в Україні. Нажаль наші життя Європу не цікавлять
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02.07.2025 08:13 Ответить
Ще більше не потрібна Україна США.
Трамп навіть припинив постачати ракети для Patriot які надав Україні Байден.
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02.07.2025 09:23 Ответить
Точно. Спешить, особо, некуда. Где ещё этот Ужгород..
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02.07.2025 08:14 Ответить
Чимось гер Мерц мені одного американського рудого наперсточника нагадує...
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02.07.2025 08:18 Ответить
Мерц помогает наладить серийное производство украинских ракет. А Taurus остался больше как политический инструмент.
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02.07.2025 08:25 Ответить
 
 