Мерц о передаче Taurus: Это есть и остается вариантом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Украине Taurus до сих пор остается вариантом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Мерц отметил, что отправка этого оружия в Украину "была и остается вариантом". Кроме того, он уверен, что поставки ракет украинской армии не сделают его страну стороной в войне с Российской Федерацией.

В то же время канцлер добавил, что работать с ракетами Taurus чрезвычайно сложно, поэтому обучение отняло бы у украинских военнослужащих не менее шести месяцев. По его словам, эта работа еще не началась.

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