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Мерц о передаче Taurus: Это есть и остается вариантом
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что передача Украине Taurus до сих пор остается вариантом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
Мерц отметил, что отправка этого оружия в Украину "была и остается вариантом". Кроме того, он уверен, что поставки ракет украинской армии не сделают его страну стороной в войне с Российской Федерацией.
В то же время канцлер добавил, что работать с ракетами Taurus чрезвычайно сложно, поэтому обучение отняло бы у украинских военнослужащих не менее шести месяцев. По его словам, эта работа еще не началась.
Топ комментарии
+10 Victor Litarchuk
показать весь комментарий02.07.2025 01:22 Ответить Ссылка
+9 Randall Flag #387882
показать весь комментарий02.07.2025 01:09 Ответить Ссылка
+8 Redcar Ukraine
показать весь комментарий02.07.2025 01:28 Ответить Ссылка
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"Эх раз, да ещё раз, да ещё много, много, много раз, да ещё раз".
- тауруси залишаються варіантом
- Україна йде через незворотній шлях до НАТО
- треба ще 2 тижні щоб зрозуміти наміри росіян
Тому що, що Європі, що США насрати на Україну з високого бугра.
Но ты лучше кацапчиков по комментам поищешь)))
Трамп навіть припинив постачати ракети для Patriot які надав Україні Байден.