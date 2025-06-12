Германия не планирует передавать ракеты Taurus Украине, - Писториус
Несмотря на ранее озвученные обещания, правительство Германии во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцом не рассматривает возможность поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины.
Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, у Писториуса спросили, рассматривает ли новое правительство Германии поставки Украине крылатых ракет Taurus.
"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам - нет!" - ответил министр обороны ФРГ.
Отметим, что Taurus - это немецкие управляемые ракеты с радиусом действия до 500 км и боевой частью в 500 кг. Они являются аналогом британских Storm Shadow и французских SCALP-EG, которые уже использует украинская армия.
Дискуссия о передаче Taurus Украине тянется уже несколько лет. Экс-канцлер Германии Олаф Шольц отвергал эту идею, а вот новый лидер Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что готов это сделать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Миколо, ану вийди з машини та подивися, чи робе мигалка!
- Ага... Робе! Не робе! Робе! Не робе! (с)
Когда избрали Мерца
Чтобы украинцы не раскатывали губу
Я была на 100 % уверена
Что это просто ля- ля
а по думала, що Ванга?
Чим хараша тупість кацапів
що із-за їхньої нативної тупості
їх можна легко дурити.
НА ДУ ЛІ.
так як кацапи їхтамнєт.
Дитячі запитання,
ніхто цього не скаже,
просто прилетить по мацкві і все.
Производство этих ракет уже сейчас налаживается украинскими специалистами на украинском оборудовании.
Зачем передавать то, что в ближайшее время полетит в сторону москвы с шильдиком "Сделано в Украине".
Именно на русском языке, чтобы кацапы смогли сразу прочитать, и чтобы у них не было никаких вопросов к Германии.
Ось свіже:
Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус
https://images.cnscdn.com/7/2/9/0/7290335b967e36a570c80b607e0456ab/original.jpg
Цього року Німеччина надасть Україні 9 мільярдів євро військової допомоги, частина з яких буде спрямована на закупівлю далекобійної зброї.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news/nimechchina-vidilit-9-mlrd-evro-na-dopomogu-1749735265.html РБК-Україна.
За його словами, Берлін профінансує закупівлю далекобійних систем, які мають бути виготовлені та передані Україні найближчим часом. Пісторіус зазначив, що для цього вже укладено відповідні домовленості.
"Ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - пояснив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3557565
Эти ракеты скоро производить будем мы и никто не запретит бить ими по всей территории россии.
Ну, а серйозно просто тра мати свої ракети і не принижуватися по борделях.
1)що воно не буде розглянуто
2)що воно вже не розглянуто
Молодець!
Взагалі то, набагато краще, якщо вони вкладаються в нашу оборонку, ніж дають свої Тауруси, кількість яких обмежена.