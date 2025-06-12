Германия не планирует передавать ракеты Taurus Украине, - Писториус

Несмотря на ранее озвученные обещания, правительство Германии во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцом не рассматривает возможность поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, у Писториуса спросили, рассматривает ли новое правительство Германии поставки Украине крылатых ракет Taurus.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам - нет!" - ответил министр обороны ФРГ.

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Отметим, что Taurus - это немецкие управляемые ракеты с радиусом действия до 500 км и боевой частью в 500 кг. Они являются аналогом британских Storm Shadow и французских SCALP-EG, которые уже использует украинская армия.

Дискуссия о передаче Taurus Украине тянется уже несколько лет. Экс-канцлер Германии Олаф Шольц отвергал эту идею, а вот новый лидер Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что готов это сделать.