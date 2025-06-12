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Новости Поставка Taurus
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Германия не планирует передавать ракеты Taurus Украине, - Писториус

Германия не планирует передавать ракеты Taurus Украине.

Несмотря на ранее озвученные обещания, правительство Германии во главе с новым канцлером Фридрихом Мерцом не рассматривает возможность поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, у Писториуса спросили, рассматривает ли новое правительство Германии поставки Украине крылатых ракет Taurus.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам - нет!" - ответил министр обороны ФРГ.

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Отметим, что Taurus - это немецкие управляемые ракеты с радиусом действия до 500 км и боевой частью в 500 кг. Они являются аналогом британских Storm Shadow и французских SCALP-EG, которые уже использует украинская армия.

Дискуссия о передаче Taurus Украине тянется уже несколько лет. Экс-канцлер Германии Олаф Шольц отвергал эту идею, а вот новый лидер Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что готов это сделать.

Автор: 

Германия (7079) Писториус Борис (232) Taurus (54)


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Топ комментарии
+8
Патужна
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12.06.2025 16:57 Ответить
+3
Менти збираються на патрулювання.
- Миколо, ану вийди з машини та подивися, чи робе мигалка!
- Ага... Робе! Не робе! Робе! Не робе! (с)
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12.06.2025 16:59 Ответить
+3
Німеччина не повідомлятиме публічно про постачання Україні зброї. Це стосуватиметься і Taurus, - речник уряду Корнеліус
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12.06.2025 16:59 Ответить
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Патужна
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12.06.2025 16:57 Ответить
Да, не рассматривают, потому что они уже поставлены...
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12.06.2025 16:58 Ответить
А решта буде вироблено в Україні.
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12.06.2025 17:16 Ответить
Менти збираються на патрулювання.
- Миколо, ану вийди з машини та подивися, чи робе мигалка!
- Ага... Робе! Не робе! Робе! Не робе! (с)
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12.06.2025 16:59 Ответить
Історія з Таурасами нагадала.
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12.06.2025 17:00 Ответить
але дозволили бити вглиб кацапщини.....бийте
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12.06.2025 17:02 Ответить
Міг би і телефоном повідомити.
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12.06.2025 16:59 Ответить
Так я сразу написала в чате
Когда избрали Мерца
Чтобы украинцы не раскатывали губу
Я была на 100 % уверена
Что это просто ля- ля
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12.06.2025 17:00 Ответить
ти дурочка.
а по думала, що Ванга?
Чим хараша тупість кацапів
що із-за їхньої нативної тупості
їх можна легко дурити.
НА ДУ ЛІ.
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12.06.2025 17:05 Ответить
Так вони ж наче домовилися всі ці речи не афішувати та тримати в тайні,а говорити журналюгам будуть все що завгодно.
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12.06.2025 17:00 Ответить
Мерц политик. Брехать это его работа.
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12.06.2025 17:00 Ответить
Вони нічого не поставляють
так як кацапи їхтамнєт.
Дитячі запитання,
ніхто цього не скаже,
просто прилетить по мацкві і все.
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12.06.2025 17:01 Ответить
пісторіус, запускайтє шольца!
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12.06.2025 17:01 Ответить
Ну нарешті! Потужне рішення - нічого не робити. Все як любе Меркель, Шольц, Орбан, Фітцо та інші лідори.
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12.06.2025 17:01 Ответить
Трамп каже шо путлєру уважуха і респект - Європа просто боїться
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12.06.2025 17:03 Ответить
Це значить що Мерц - балабол.
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12.06.2025 17:03 Ответить
Не балабол.
Производство этих ракет уже сейчас налаживается украинскими специалистами на украинском оборудовании.
Зачем передавать то, что в ближайшее время полетит в сторону москвы с шильдиком "Сделано в Украине".
Именно на русском языке, чтобы кацапы смогли сразу прочитать, и чтобы у них не было никаких вопросов к Германии.
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12.06.2025 17:28 Ответить
а я надіявся ха-ха-ха
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12.06.2025 17:05 Ответить
НІМЕЦЬКІ СУКИ!!! Як почали з тих клятих касок на початку війни, так і продовжують ЧЕСАТИ СВОЇ ЯЙЦЯ!!!
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12.06.2025 17:08 Ответить
Ну вони ще й успівають х@йлу яйця почухати і трумпу зад лизнути.
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12.06.2025 17:28 Ответить
це тому що лідер партії Шольц категорично проти передачі таурусів. а Пісторіус міністр саме від цієї партії. і якщо там зараз через ці тауруси почнуть гризтися Мерц із Шольцом, то коаліція може розпастись. з іншого боку, якщо німці технологічно і фінансово вкладуться в українську ракетну програму, то по кацапні полетять уже ракети українського виробництва. І Шольц не буде переживати, щоб не підставити Німеччину під удар кацапні за передані тауруси. то французи із британцями можуть передати Україні свої ракети, бо у них є ядерна парасолька. а у німців немає. проте німці зараз друга країна по наданню Україні військової допомоги. і не тільки військової. за що ми, українці, маємо бути дуже вдячні Німеччині за ту всю допомогу.
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12.06.2025 17:09 Ответить
Удар кацапні за таурус?? що це за маячня?
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12.06.2025 17:16 Ответить
Всі ці заяви не більше ніж дипломатичні викрутаси.
Ось свіже:

Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус

https://images.cnscdn.com/7/2/9/0/7290335b967e36a570c80b607e0456ab/original.jpg

Цього року Німеччина надасть Україні 9 мільярдів євро військової допомоги, частина з яких буде спрямована на закупівлю далекобійної зброї.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news/nimechchina-vidilit-9-mlrd-evro-na-dopomogu-1749735265.html РБК-Україна.

За його словами, Берлін профінансує закупівлю далекобійних систем, які мають бути виготовлені та передані Україні найближчим часом. Пісторіус зазначив, що для цього вже укладено відповідні домовленості.

"Ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - пояснив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3557565
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12.06.2025 17:11 Ответить
Зеленський дуже, дуже тупий, або зрадник. Не буде ніяких ракет. Зелене падло повинно робити їх само. Так, воно буде вкидувать, що дуже таємно нам ракети надають, але це просто брехня.
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12.06.2025 17:14 Ответить
Завдання у клована- саботаж. З завданням він справляєтся..
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12.06.2025 17:17 Ответить
Ось і все кіно!Навіть не сумнівався!А такі хороводи водили...
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12.06.2025 17:18 Ответить
Не паникуй.
Эти ракеты скоро производить будем мы и никто не запретит бить ими по всей территории россии.
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12.06.2025 17:30 Ответить
Если у вас уже имеются Storm-Shadow/Scalp, то что вам мешает разобрать одну из них, досконально изучить и разработать свой аналог? По моему в Украине достаточно грамотных авиа-инженеров, специалистов в микроэлектронике и тд. Максимум что можно просить у Германии, это передача технологии производства.
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12.06.2025 17:22 Ответить
Пісторіус: Так, ми сцикливі. Ми ж німці! Не якісь там середньовічні тевтони, а багатонаціональні німці 21 століття....тійко бармалей десь вискочить у гастрономі, а ми вже обісралися, просимо його памперс поміняти нам.....Що робити. Якось відкупимося...

Ну, а серйозно просто тра мати свої ракети і не принижуватися по борделях.
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12.06.2025 17:22 Ответить
Никто и не сомневался. Абасцались
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12.06.2025 17:23 Ответить
Та вже всім зрозуміло що поки свого не буде нічого не змінеться нам вже вечірний брехунець сто раз розповів про мільон дронів та 3000 ракет ця брехня вже достала вони печуться про свій карман а країна ім пофіг тому і нема ракет і ходять як жебраки дате дайте нагадують дітей сіріт із 12 стільців сами жруть в три горла а краіна на подсосі
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12.06.2025 17:28 Ответить
то навіщо було піздіт...и?
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12.06.2025 17:34 Ответить
Відповідь дипломата.Питання не розглядається не означає
1)що воно не буде розглянуто
2)що воно вже не розглянуто
Молодець!
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12.06.2025 17:35 Ответить
Значить рано чи пізно самі будуть воювати з ордою
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12.06.2025 17:36 Ответить
Який сюрпрайз!

Взагалі то, набагато краще, якщо вони вкладаються в нашу оборонку, ніж дають свої Тауруси, кількість яких обмежена.
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12.06.2025 17:38 Ответить
Як можна поставити те, чого в принципі немає. Муркель розпиляла гроші на їх виробництаі - от і вся справа.
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12.06.2025 17:39 Ответить
путін задоволений, шольц та меркель кричать йєссс
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12.06.2025 17:40 Ответить
 
 