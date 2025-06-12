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Новини Постачання Taurus
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Німеччина не планує передавати ракети Taurus Україні, - Пісторіус

Німеччина не планує передавати ракети Taurus Україні

Попри раніше озвучені обіцянки, уряд Німеччини на чолі із новим канцлером Фрідріхом Мерцом не розглядає можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Пісторіуса запитали, чи розглядає новий уряд Німеччини постачання Україні крилатих ракет Taurus.

"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам: ні!" - відповів міністр оборони ФРН.

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Зазначимо, що Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км і бойовою частиною у 500 кг. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже використовує українська армія.

Дискусія про передачу Taurus Україні тягнеться вже кілька років. Ексканцлер Німеччини Олаф Шольц відкидав цю ідею, а ось новий лідер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що готовий це зробити.

Автор: 

Німеччина (7490) Пісторіус Борис (279) Taurus Таурус (54)


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Топ коментарі
+12
Патужна
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12.06.2025 16:57 Відповісти
+5
Менти збираються на патрулювання.
- Миколо, ану вийди з машини та подивися, чи робе мигалка!
- Ага... Робе! Не робе! Робе! Не робе! (с)
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12.06.2025 16:59 Відповісти
+4
Так я сразу написала в чате
Когда избрали Мерца
Чтобы украинцы не раскатывали губу
Я была на 100 % уверена
Что это просто ля- ля
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12.06.2025 17:00 Відповісти
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12.06.2025 16:57 Відповісти
Да, не рассматривают, потому что они уже поставлены...
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12.06.2025 16:58 Відповісти
А решта буде вироблено в Україні.
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12.06.2025 17:16 Відповісти
Wishful thinking
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12.06.2025 17:49 Відповісти
Менти збираються на патрулювання.
- Миколо, ану вийди з машини та подивися, чи робе мигалка!
- Ага... Робе! Не робе! Робе! Не робе! (с)
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12.06.2025 16:59 Відповісти
Історія з Таурасами нагадала.
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12.06.2025 17:00 Відповісти
але дозволили бити вглиб кацапщини.....бийте
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12.06.2025 17:02 Відповісти
Міг би і телефоном повідомити.
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12.06.2025 16:59 Відповісти
Так я сразу написала в чате
Когда избрали Мерца
Чтобы украинцы не раскатывали губу
Я была на 100 % уверена
Что это просто ля- ля
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12.06.2025 17:00 Відповісти
ти дурочка.
а по думала, що Ванга?
Чим хараша тупість кацапів
що із-за їхньої нативної тупості
їх можна легко дурити.
НА ДУ ЛІ.
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12.06.2025 17:05 Відповісти
Так вони ж наче домовилися всі ці речи не афішувати та тримати в тайні,а говорити журналюгам будуть все що завгодно.
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12.06.2025 17:00 Відповісти
Мерц политик. Брехать это его работа.
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12.06.2025 17:00 Відповісти
Вони нічого не поставляють
так як кацапи їхтамнєт.
Дитячі запитання,
ніхто цього не скаже,
просто прилетить по мацкві і все.
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12.06.2025 17:01 Відповісти
пісторіус, запускайтє шольца!
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12.06.2025 17:01 Відповісти
Ну нарешті! Потужне рішення - нічого не робити. Все як любе Меркель, Шольц, Орбан, Фітцо та інші лідори.
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12.06.2025 17:01 Відповісти
Трамп каже шо путлєру уважуха і респект - Європа просто боїться
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12.06.2025 17:03 Відповісти
Це значить що Мерц - балабол.
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12.06.2025 17:03 Відповісти
Не балабол.
Производство этих ракет уже сейчас налаживается украинскими специалистами на украинском оборудовании.
Зачем передавать то, что в ближайшее время полетит в сторону москвы с шильдиком "Сделано в Украине".
Именно на русском языке, чтобы кацапы смогли сразу прочитать, и чтобы у них не было никаких вопросов к Германии.
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12.06.2025 17:28 Відповісти
Гарний копіум.
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12.06.2025 17:50 Відповісти
а я надіявся ха-ха-ха
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12.06.2025 17:05 Відповісти
НІМЕЦЬКІ СУКИ!!! Як почали з тих клятих касок на початку війни, так і продовжують ЧЕСАТИ СВОЇ ЯЙЦЯ!!!
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12.06.2025 17:08 Відповісти
Ну вони ще й успівають х@йлу яйця почухати і трумпу зад лизнути.
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12.06.2025 17:28 Відповісти
це тому що лідер партії Шольц категорично проти передачі таурусів. а Пісторіус міністр саме від цієї партії. і якщо там зараз через ці тауруси почнуть гризтися Мерц із Шольцом, то коаліція може розпастись. з іншого боку, якщо німці технологічно і фінансово вкладуться в українську ракетну програму, то по кацапні полетять уже ракети українського виробництва. І Шольц не буде переживати, щоб не підставити Німеччину під удар кацапні за передані тауруси. то французи із британцями можуть передати Україні свої ракети, бо у них є ядерна парасолька. а у німців немає. проте німці зараз друга країна по наданню Україні військової допомоги. і не тільки військової. за що ми, українці, маємо бути дуже вдячні Німеччині за ту всю допомогу.
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12.06.2025 17:09 Відповісти
Удар кацапні за таурус?? що це за маячня?
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12.06.2025 17:16 Відповісти
та маячня. але Шольц так думає.
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12.06.2025 17:52 Відповісти
Всі ці заяви не більше ніж дипломатичні викрутаси.
Ось свіже:

Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус

https://images.cnscdn.com/7/2/9/0/7290335b967e36a570c80b607e0456ab/original.jpg

Цього року Німеччина надасть Україні 9 мільярдів євро військової допомоги, частина з яких буде спрямована на закупівлю далекобійної зброї.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news/nimechchina-vidilit-9-mlrd-evro-na-dopomogu-1749735265.html РБК-Україна.

За його словами, Берлін профінансує закупівлю далекобійних систем, які мають бути виготовлені та передані Україні найближчим часом. Пісторіус зазначив, що для цього вже укладено відповідні домовленості.

"Ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - пояснив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3557565
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12.06.2025 17:11 Відповісти
Зеленський дуже, дуже тупий, або зрадник. Не буде ніяких ракет. Зелене падло повинно робити їх само. Так, воно буде вкидувать, що дуже таємно нам ракети надають, але це просто брехня.
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12.06.2025 17:14 Відповісти
Завдання у клована- саботаж. З завданням він справляєтся..
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12.06.2025 17:17 Відповісти
Не стреляйте в писюпианиста, он играет чем умеет.
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12.06.2025 18:09 Відповісти
Ось і все кіно!Навіть не сумнівався!А такі хороводи водили...
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12.06.2025 17:18 Відповісти
Не паникуй.
Эти ракеты скоро производить будем мы и никто не запретит бить ими по всей территории россии.
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12.06.2025 17:30 Відповісти
Если у вас уже имеются Storm-Shadow/Scalp, то что вам мешает разобрать одну из них, досконально изучить и разработать свой аналог? По моему в Украине достаточно грамотных авиа-инженеров, специалистов в микроэлектронике и тд. Максимум что можно просить у Германии, это передача технологии производства.
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12.06.2025 17:22 Відповісти
Я дам вам парабеллум все чертежи. Я дам вам технологические карты. Килограмм 30 аллюминия. Резины там, пластик. Вы мне сделаете, у себя в гараже, горный велосипед?
Чтобы пытаться выпускать ракеты нужно было в 2010-ом на первый курс вузов механников набирать.
А еще вернее в 92-ом начать учить преподавателей. Чтобы было кому в десятом учить механников
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12.06.2025 18:11 Відповісти
Пісторіус: Так, ми сцикливі. Ми ж німці! Не якісь там середньовічні тевтони, а багатонаціональні німці 21 століття....тійко бармалей десь вискочить у гастрономі, а ми вже обісралися, просимо його памперс поміняти нам.....Що робити. Якось відкупимося...

Ну, а серйозно просто тра мати свої ракети і не принижуватися по борделях.
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12.06.2025 17:22 Відповісти
Никто и не сомневался. Абасцались
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12.06.2025 17:23 Відповісти
Та вже всім зрозуміло що поки свого не буде нічого не змінеться нам вже вечірний брехунець сто раз розповів про мільон дронів та 3000 ракет ця брехня вже достала вони печуться про свій карман а країна ім пофіг тому і нема ракет і ходять як жебраки дате дайте нагадують дітей сіріт із 12 стільців сами жруть в три горла а краіна на подсосі
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12.06.2025 17:28 Відповісти
то навіщо було піздіт...и?
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12.06.2025 17:34 Відповісти
Відповідь дипломата.Питання не розглядається не означає
1)що воно не буде розглянуто
2)що воно вже не розглянуто
Молодець!
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12.06.2025 17:35 Відповісти
Значить рано чи пізно самі будуть воювати з ордою
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12.06.2025 17:36 Відповісти
Який сюрпрайз!

Взагалі то, набагато краще, якщо вони вкладаються в нашу оборонку, ніж дають свої Тауруси, кількість яких обмежена.
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12.06.2025 17:38 Відповісти
Як можна поставити те, чого в принципі немає. Муркель розпиляла гроші на їх виробництаі - от і вся справа.
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12.06.2025 17:39 Відповісти
путін задоволений, шольц та меркель кричать йєссс
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12.06.2025 17:40 Відповісти
А як співав як співав. Мерц
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12.06.2025 17:53 Відповісти
наша після гарна й нова
починаєм її знову
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12.06.2025 17:54 Відповісти
Ну а как же скрапленный газ у паРаши закупать, мерсы новые продавать с прокладок и сименсы турбины поставлять через транзитные страны....
Как и пиндосы твари - продали за будущую торговлю с оккупантом
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12.06.2025 18:04 Відповісти
Вчергове зганьбилися. Дали привід всім у світі вважати еуропейців та американців слабаками та балаболами.

Вони не Україні зробили погано - вони забили ще один цвях у труну своєї репутації...
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12.06.2025 18:30 Відповісти
гроші за газ кацапам вона передає
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12.06.2025 18:37 Відповісти
 
 