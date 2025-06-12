Німеччина не планує передавати ракети Taurus Україні, - Пісторіус

Попри раніше озвучені обіцянки, уряд Німеччини на чолі із новим канцлером Фрідріхом Мерцом не розглядає можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Пісторіуса запитали, чи розглядає новий уряд Німеччини постачання Україні крилатих ракет Taurus.

"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам: ні!" - відповів міністр оборони ФРН.

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Зазначимо, що Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км і бойовою частиною у 500 кг. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже використовує українська армія.

Дискусія про передачу Taurus Україні тягнеться вже кілька років. Ексканцлер Німеччини Олаф Шольц відкидав цю ідею, а ось новий лідер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що готовий це зробити.