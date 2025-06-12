Німеччина не планує передавати ракети Taurus Україні, - Пісторіус
Попри раніше озвучені обіцянки, уряд Німеччини на чолі із новим канцлером Фрідріхом Мерцом не розглядає можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України.
Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, у Пісторіуса запитали, чи розглядає новий уряд Німеччини постачання Україні крилатих ракет Taurus.
"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам: ні!" - відповів міністр оборони ФРН.
Зазначимо, що Taurus — це німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 км і бойовою частиною у 500 кг. Вони є аналогом британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG, які вже використовує українська армія.
Дискусія про передачу Taurus Україні тягнеться вже кілька років. Ексканцлер Німеччини Олаф Шольц відкидав цю ідею, а ось новий лідер Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що готовий це зробити.
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Когда избрали Мерца
Чтобы украинцы не раскатывали губу
Я была на 100 % уверена
Что это просто ля- ля
а по думала, що Ванга?
Чим хараша тупість кацапів
що із-за їхньої нативної тупості
їх можна легко дурити.
НА ДУ ЛІ.
так як кацапи їхтамнєт.
Дитячі запитання,
ніхто цього не скаже,
просто прилетить по мацкві і все.
Производство этих ракет уже сейчас налаживается украинскими специалистами на украинском оборудовании.
Зачем передавать то, что в ближайшее время полетит в сторону москвы с шильдиком "Сделано в Украине".
Именно на русском языке, чтобы кацапы смогли сразу прочитать, и чтобы у них не было никаких вопросов к Германии.
Ось свіже:
Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус
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Цього року Німеччина надасть Україні 9 мільярдів євро військової допомоги, частина з яких буде спрямована на закупівлю далекобійної зброї.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news/nimechchina-vidilit-9-mlrd-evro-na-dopomogu-1749735265.html РБК-Україна.
За його словами, Берлін профінансує закупівлю далекобійних систем, які мають бути виготовлені та передані Україні найближчим часом. Пісторіус зазначив, що для цього вже укладено відповідні домовленості.
"Ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - пояснив міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3557565
писюпианиста, он играет чем умеет.
Эти ракеты скоро производить будем мы и никто не запретит бить ими по всей территории россии.
парабеллумвсе чертежи. Я дам вам технологические карты. Килограмм 30 аллюминия. Резины там, пластик. Вы мне сделаете, у себя в гараже, горный велосипед?
Чтобы пытаться выпускать ракеты нужно было в 2010-ом на первый курс вузов механников набирать.
А еще вернее в 92-ом начать учить преподавателей. Чтобы было кому в десятом учить механников
Ну, а серйозно просто тра мати свої ракети і не принижуватися по борделях.
1)що воно не буде розглянуто
2)що воно вже не розглянуто
Молодець!
Взагалі то, набагато краще, якщо вони вкладаються в нашу оборонку, ніж дають свої Тауруси, кількість яких обмежена.
починаєм її знову
Как и пиндосы твари - продали за будущую торговлю с оккупантом
Вони не Україні зробили погано - вони забили ще один цвях у труну своєї репутації...