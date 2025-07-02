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Новини Постачання Taurus
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Мерц про передачу Taurus: Це є і залишається варіантом

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні Taurus досі залишається варіантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Мерц зазначив,  що відправка цієї зброї в Україну "була і залишається варіантом". Крім того, він впевнений, що поставки ракет українській армії не зроблять його країну стороною у війні з Російською Федерацією.

Водночас канцлер додав, що працювати з ракетами Taurus надзвичайно складно, тому навчання забрало б в українських військовослужбовців щонайменше шість місяців. За його словами, ця робота ще не почалася.

Читайте: Німеччина не планує передавати ракети Taurus Україні, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7535) Taurus Таурус (55) Мерц Фрідріх (174)


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Скільки раз по шість місяців вже пройшло?
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02.07.2025 01:02 Відповісти
Станадартна тема для західних політиків. Наробити гучних обіцянок, а потім казати, що вони пожартували чи це просто була передвиборча риторика.
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02.07.2025 01:09 Відповісти
По Трампу це сарказм.
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02.07.2025 01:28 Відповісти
Тю. Ніби у нас по іншому.
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02.07.2025 02:31 Відповісти
Була,є і буде варіантом, як варіант
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02.07.2025 01:20 Відповісти
Taurus?
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02.07.2025 01:22 Відповісти
Ніщо так не вічне, як:

- тауруси залишаються варіантом

- Україна йде через незворотній шлях до НАТО

- треба ще 2 тижні щоб зрозуміти наміри росіян
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02.07.2025 01:28 Відповісти
Стільки шуму і піару на купі барахла. Тільки Європа таке вміє.
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02.07.2025 02:01 Відповісти
європейські сцикуни
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02.07.2025 02:09 Відповісти
Чмошник.
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02.07.2025 02:13 Відповісти
 
 