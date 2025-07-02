Мерц про передачу Taurus: Це є і залишається варіантом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що передача Україні Taurus досі залишається варіантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

Мерц зазначив, що відправка цієї зброї в Україну "була і залишається варіантом". Крім того, він впевнений, що поставки ракет українській армії не зроблять його країну стороною у війні з Російською Федерацією.

Водночас канцлер додав, що працювати з ракетами Taurus надзвичайно складно, тому навчання забрало б в українських військовослужбовців щонайменше шість місяців. За його словами, ця робота ще не почалася.

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