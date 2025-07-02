Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 022 090 человек (+1110 за сутки), 10 985 танков, 29 794 артсистемы, 22 931 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 022 090 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1022090 (+1110) человек
танков - 10985 (+2) ед
боевых бронированных машин - 22931 (+3) ед
артиллерийских систем - 29794 (+40) ед
РСЗО - 1427 (+0) ед
средства ПВО - 1191 (+1) ед
самолетов - 420 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня - 43013 (+73)
крылатые ракеты - 3436 (+0)
корабли / катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 53786 (+90)
специальная техника - 3921 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Проте з огляду на статистику в серпні ППО не буде.
Початок травня 4 ППО, червня 2 ППО, липня 1 ППО
Матиматична регресія однако
Щира дяка Воїнам за важку працю 24/7/365×11!!!!
136! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика норм. ППО добре.
БПЛА перевалили за 43000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 124000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 022 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Тебе волгоград замахав, а ти тут всіх замахав втраченими територіями.
Втрачаємо і цього ніхто не приховує, офіційно за червень втрачено біля 550 км², для розуміння площа Київа 847,7 км². Ціна цих 550 - 32 420 чумардосів, 383 одиниці бронетехніки (а більше не пожируєш бо нема), 1227 артстволів і 26 од реактивних (і теж не до жиру), це засоби наземного ураження. Повітря, так це добре для оборони, без просування на землі засіб кощмарити мирне населення.
На рахунок Дніпропетровщини байду бабусям впарюй, звиздун
й.них ждунів ?