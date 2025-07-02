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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 743 16

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 022 090 человек (+1110 за сутки), 10 985 танков, 29 794 артсистемы, 22 931 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Уничтожены российские ББМ на Константиновском направлении

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 022 090 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1022090 (+1110) человек

танков - 10985 (+2) ед

боевых бронированных машин - 22931 (+3) ед

артиллерийских систем - 29794 (+40) ед

РСЗО - 1427 (+0) ед

средства ПВО - 1191 (+1) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43013 (+73)

крылатые ракеты - 3436 (+0)

корабли / катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 53786 (+90)

специальная техника - 3921 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожают вражескую пехоту на Торецком направлении. ВИДЕО

ликвидация

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19926) Генштаб ВС (6590) ликвидация (3776) уничтожение (7415)


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Топ комментарии
+16
Минув 4151 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика норм. ППО добре.
БПЛА перевалили за 43000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 124000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 022 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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02.07.2025 08:42 Ответить
+9
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.07.2025 07:42 Ответить
+7
Розпочинати місяць з ППО гарна традиція.
Проте з огляду на статистику в серпні ППО не буде.
Початок травня 4 ППО, червня 2 ППО, липня 1 ППО
Матиматична регресія однако
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02.07.2025 07:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.07.2025 07:42 Ответить
Розпочинати місяць з ППО гарна традиція.
Проте з огляду на статистику в серпні ППО не буде.
Початок травня 4 ППО, червня 2 ППО, липня 1 ППО
Матиматична регресія однако
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02.07.2025 07:51 Ответить
а где су-30 и 4 рлс с крыма?
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02.07.2025 08:19 Ответить
Якщо ви про СУ-27, то він самознищився (гепнувся сам), такі до цього звіту не потрапляють.
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02.07.2025 08:32 Ответить
А що до пілотів, один катапультувався до кобзона, другий у невідомому напрямку (так тепер кацапи фан-зону називають)
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02.07.2025 10:27 Ответить
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02.07.2025 08:20 Ответить
Схоже царіцєнскіє лемінги вирішили тушками замінити танки та ББМи? Великий, але тупий улус...
Щира дяка Воїнам за важку працю 24/7/365×11!!!!
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02.07.2025 08:32 Ответить
Минув 4151 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика норм. ППО добре.
БПЛА перевалили за 43000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 124000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 022 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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02.07.2025 08:42 Ответить
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02.07.2025 08:43 Ответить
Ти вже обрид, кацапе. Здрисни вже до своїх, в тулу, саратов чи якийсь інший зажопінськ.
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02.07.2025 09:23 Ответить
Стогін сьогодні Байда.
Тебе волгоград замахав, а ти тут всіх замахав втраченими територіями.
Втрачаємо і цього ніхто не приховує, офіційно за червень втрачено біля 550 км², для розуміння площа Київа 847,7 км². Ціна цих 550 - 32 420 чумардосів, 383 одиниці бронетехніки (а більше не пожируєш бо нема), 1227 артстволів і 26 од реактивних (і теж не до жиру), це засоби наземного ураження. Повітря, так це добре для оборони, без просування на землі засіб кощмарити мирне населення.
На рахунок Дніпропетровщини байду бабусям впарюй, звиздун

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02.07.2025 10:15 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.07.2025 09:30 Ответить
цікаво, скільки з цього мільйона з українськими паспортами ?
й.них ждунів ?
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02.07.2025 10:59 Ответить
доречне запитання...
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02.07.2025 11:59 Ответить
чого так мало броні вилуплюється - і тим не менше стільки багато території ворогу здається?
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02.07.2025 11:58 Ответить
 
 