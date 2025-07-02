Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 022 090 осіб (+1110 за добу), 10 985 танків, 29 794 артсистеми, 22 931 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 022 090 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1022090 (+1110) осіб
танків - 10985 (+2) од
бойових броньованих машин - 22931 (+3) од
артилерійських систем - 29794 (+40) од
РСЗВ - 1427 (+0) од
засоби ППО - 1191 (+1) од
літаків - 420 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43013 (+73)
крилаті ракети - 3436 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 53786 (+90)
спеціальна техніка - 3921 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Проте з огляду на статистику в серпні ППО не буде.
Початок травня 4 ППО, червня 2 ППО, липня 1 ППО
Матиматична регресія однако
Щира дяка Воїнам за важку працю 24/7/365×11!!!!
136! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика норм. ППО добре.
БПЛА перевалили за 43000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 124000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 022 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!