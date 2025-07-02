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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 078 11

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 022 090 осіб (+1110 за добу), 10 985 танків, 29 794 артсистеми, 22 931 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

знищені російські ббм на константинівському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 022 090 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1022090 (+1110) осіб

танків - 10985 (+2) од

бойових броньованих машин - 22931 (+3) од

артилерійських систем - 29794 (+40) од

РСЗВ - 1427 (+0) од

засоби ППО - 1191 (+1) од

літаків - 420 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43013 (+73)

крилаті ракети - 3436 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 53786 (+90)

спеціальна техніка - 3921 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 28-ї ОМБр знищують ворожу піхоту на Торецькому напрямку. ВIДЕО

ліквідація

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18077) Генштаб ЗС (6892) ліквідація (4159) знищення (7719)


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Топ коментарі
+9
Минув 4151 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика норм. ППО добре.
БПЛА перевалили за 43000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 124000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 022 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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02.07.2025 08:42 Відповісти
+6
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.07.2025 07:42 Відповісти
+6
Схоже царіцєнскіє лемінги вирішили тушками замінити танки та ББМи? Великий, але тупий улус...
Щира дяка Воїнам за важку працю 24/7/365×11!!!!
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02.07.2025 08:32 Відповісти
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Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.07.2025 07:42 Відповісти
Розпочинати місяць з ППО гарна традиція.
Проте з огляду на статистику в серпні ППО не буде.
Початок травня 4 ППО, червня 2 ППО, липня 1 ППО
Матиматична регресія однако
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02.07.2025 07:51 Відповісти
а где су-30 и 4 рлс с крыма?
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02.07.2025 08:19 Відповісти
Якщо ви про СУ-27, то він самознищився (гепнувся сам), такі до цього звіту не потрапляють.
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02.07.2025 08:32 Відповісти
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02.07.2025 08:20 Відповісти
Схоже царіцєнскіє лемінги вирішили тушками замінити танки та ББМи? Великий, але тупий улус...
Щира дяка Воїнам за важку працю 24/7/365×11!!!!
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02.07.2025 08:32 Відповісти
Минув 4151 день москальсько-української війни.
136! одиниць знищеної техніки та 1110! чумардосів за день.
Крохи броні, арта та логістика норм. ППО добре.
БПЛА перевалили за 43000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 124000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 022 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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02.07.2025 08:42 Відповісти
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02.07.2025 08:43 Відповісти
Ти вже обрид, кацапе. Здрисни вже до своїх, в тулу, саратов чи якийсь інший зажопінськ.
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02.07.2025 09:23 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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02.07.2025 09:30 Відповісти
 
 