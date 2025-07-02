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Новости Бои на востоке Украины
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Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении и вблизи Удачного, Муравки, Алексеевки и Дачного, - ОСГВ "Хортица".

Бої на півдні

За прошедшие сутки, 1 июля 2025 года, противник пытался улучшить тактическое положение в районе Волчанска и Зеленого на Южно-Слобожанском направлении. Успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, также захватчики активизировали наступательные действия в направлении Мелового. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению вражеских штурмовых групп.

На Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции севернее Каменки и в сторону Радьковки, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Зеленого Гая и Копанок.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении наши воины отбили атаки оккупантов неподалеку Нового Мира, Редкодуба, Среднего, Зеленой Долины, Шандриголового, Мирного и в Серебрянском лесничестве.

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На Северском направлении произошли боестолкновения в районе Серебрянки и Выемки. Атаки врага отбиты.

На Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены в районах Щербиновки, Новоспасского и в Часовом Яре. Потерь наших позиций не допущено.

"На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Разино, Мирное, Елизаветовка, Малиновка, Владимировка, Проминь и Лысовка. Продолжались бои неподалеку Удачного, Муравки, Алексеевки и Дачного. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Зиркы, Мирного, Воскресенки, Комара и Шевченко. Продолжаются тяжелые бои. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.

Автор: 

ОСГВ Хортица (459) Донецкая область (10158) боевые действия (4454) Торецк (514) Волчанск (419) Часов Яр (376) Харьковская область (1207) Бахмутский район (519) Чугуевский район (156)


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