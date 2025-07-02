Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку та неподалік Удачного, Муравки, Олексіївки і Дачного, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 1 липня 2025 року, противник намагався покращити тактичне положення в районі Вовчанська та Зеленого на Південно-Слобожанському напрямку. Успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, також загарбники активізували наступальні дії в напрямку Мілового. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення ворожих штурмових груп.

На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції північніше Кам’янки та в бік Радьківки, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Зеленого Гаю та Копанок.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки окупантів неподалік Нового Миру, Рідкодуба, Середнього, Зеленої Долини, Шандриголового, Мирного та у Серебрянському лісництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають важкі бої на Покровському напрямку та у міській забудові Часового Яру і Торецька. Знищено мототехніку ворога, - ОСУВ "Хортиця"

На Сіверському напрямку відбулися боєзіткнення в районі Серебрянки та Виїмки. Атаки ворога відбито.

На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районах Щербинівки, Новоспаського та в Часовому Яру. Втрат наших позицій не допущено.

"На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Разіне, Мирне, Єлизаветівка, Малинівка, Володимирівка, Промінь та Лисівка. Тривали бої неподалік Удачного, Муравки, Олексіївки та Дачного. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Зірки, Мирного, Воскресенки, Комара та Шевченка. Тривають важкі бої. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.