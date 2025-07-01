Продолжаются бои на Курском направлении. Силы обороны сдерживают натиск врага в Покровском районе, - Генштаб

С начала суток, 1 июля 2025 года, по состоянию на сейчас на фронте произошло 48 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады приграничных с РФ районов, в частности - населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Горки, Дорошовка, Братеница, Стариково, Кучеровка, Миропольское Сумской области; кроме этого враг бил из реактивных систем залпового огня по Великой Писаревке, а также нанес авиаудары КАБами по Андреевке, Варачино, Кровному и Кондратовке Сумской области.

Обстановка на Севере

Семь из восьми вражеских атак сегодня отбили украинские защитники на Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время идет бой.

Также противник нанес 8 авиаударов, сбросив при этом 19 КАБ, совершил 156 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников вблизи Волчанска, Зеленого и Милового, наши воины дают достойный отпор, два боестолкновения продолжаются. Авиаудары КАБами враг нанес по населенному пункту Ольховатка.

На Купянском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоосиново, одно боестолкновение пока продолжается.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи и Мирное; два боестолкновения до сих пор продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Сиверском направлении враг атаковал в сторону Григорьевки и Выемки. Всего с начала суток наши воины отбили два штурмовых действия подразделений захватчика, в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Часов Яр. Наши защитники остановили наступательное действие противника.

На Торецком направлении с начала суток произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Леонидовка.

"На Покровском направлении российские захватчики совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак противника, четыре боестолкновения продолжаются. Авиационные удары неуправляемыми авиаракетами враг нанес по Сухому Яру", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое, Малиевка и Шевченко - одно боестолкновение продолжается. Авиация противника била неуправляемыми ракетами по Ольговскому, также удару КАБами подвергся населенный пункт Филия.

Силы обороны сдерживают атаку оккупантов в районе Каменского на Ореховском направлении. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационный удар по Ольговке.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.