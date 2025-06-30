Силы обороны обезвредили 101 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб
С начала этих суток произошло 111 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1256 дронов-камикадзе и осуществили 3754 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Боевые действия на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия на позиции наших защитников в районах Голубовки и Песчаного. Украинские защитники остановили одну вражескую атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Торское, Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки. К этому времени незавершенными остаются четыре боестолкновения.
На Северском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в сторону Григорьевки и Звановки.
На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часова Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы. Одно из них продолжается до сих пор.
На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки. Силы обороны успешно отразили все штурмы противника.
На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 101 оккупанта, 67 из них - безвозвратно. Также уничтожено девять автомобилей, четыре мотоцикла, четырнадцать беспилотных летательных аппаратов и три спутниковых терминала. Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл оккупантов.
Боевые действия на юге
На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополье. Наши защитники успешно остановили шестнадцать атак, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили две атаки противника в направлении Малиновки.
Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны и 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые стойко сдерживают противника.
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"Донецький фронт.
... Фронтова операція рашистських окупаційних військ (РОВ) із захоплення центральної частини Донецької області та виходу на лінію Покровськ-Костянтинівка - провалилася.
Незважаючи на захоплені 1270 км2 території, РОВ не змогли досягти мети цієї військовОї операції. А ні Покровськ а ні тим більше Костянтинівка не захоплені. РОВ мали лише тактичні успіхи у тих районах, у яких практично неможливо було тримати довготривалу оборону через погану логістику.
8 загальновійськових армій (50% від їх загальної кількості у РОВ), 2 армійські корпуси та надані ще дивізія "ВДВ" та бригада морської піхоти 8 місяців "дамбіла бамбас".
Здохнувши на Курахівському напрямку дві армії - 8-ма ОА та 51-ша ОА одразу "відвалилися" і пішли на поповнення та перегрупування. Тому 41-й ОА відразу довелося вирішувати завдання захисту правого флангу, що унеможливило подальший наступ РОВ в обхід Покровська. Наступати лише "миротворчою" 2 ОА - безглуздо.
Генштаб РОВ намалював новий план - "кордон". Медалі ж усім потрібні. Сконцентрувавши всю ударну міць на "межиріччя Вовча-Мокрі Яли", найслабшій ділянці з точки зору оборони, РОВ під кінець 8-го місяця наступу нарешті добігла до якоїсь "умовної мети".
8-а ОА та 51-а ОА "впорснувши свіжу кров" вирішили взяти Торецьк. Але тут у місті мотострілкова дивізія та три бригади "розчинились" як у кислоті. Одночасно в Часовому Ярі "розчинився" 3-й армійський корпус та дивізія "ВДВ".
Тож, міста - це не для РОВ.
Гадаю, що Генштаб РОВ більше ніколи не плануватиме свої операції у містах."
Ілюстрація автором ймовірних планів Генштабу РОВ (грудень 2024 року) - все справдилось із затримкою на три місяці:
Ілюстрація теперішнього стану лінії бойового зіткнення для порівняння, із дислокацією ворожих сил.
"Рашистські окупаційні війська (РОВ) за 8 місяців втратили 34% бойової сили.
Що це означає? Це говорить про те, що на поповнення бойової сили прямо зараз для фронту потрібно майже 30 тис. голів ПІДГОТОВЛЕНОГО особового складу. Тобто. вже 100% від щомісячного набору на контракт. На початок фронтової операції у грудні 2024 року щомісячне поповнення становило 20 тис. голів. Тобто 70% від набору. Але хто їх дасть? І хто дасть підготовлених? Швидке "навчання" на полігонах і брак абсолютної чисельності призводить до поступової втрати боєздатності підрозділів, яка настає після 60-70% втрати ідеальної бойової сили, коли є весь ОС по штату, танки, ББМ, арта, моральний дух, всі виспалися. Після цих втрат настає деградація підрозділу та його виведення або повний розгром.
У середньому, якщо не брати поповнення з інших ділянок фронту, а розраховувати лише на свою частку, деградація Донецького фронту настане через 11 місяців.
Але так не буває. РОВ будуть змушені зупиняти активні бойові дії на інших ділянках фронту та переходити у вимушену оборону, а також знімати "відпочиваючі" резерви з інших напрямків з метою недопущення зниження активності наступальних дій на Донецькій ділянці фронту.
Таким чином на даному напрямку з'явився 68-й корпус, 336-а бригада морської піхоти та перекинуто частину бригад 3-ї армії північного лугандону. Але це не вирішує "проблеми" армій і корпусів, які давно перебувають на Донецькому фронті.
РОВ воюють дивізіями, а ніхто свою дивізію не віддасть у підпорядкування іншої армії. Тому і з'являються підрозділи, що "активно деградують". Зокрема 3-й корпус, 51-а ОА, 3-а ОА - це давно воюючі, погано оснащені підрозділи з купою зеків та відмовників. Втрати величезні, відновлення немає, деградація прискорюється. Але це ще не все. Це "середня температура по лікарні". Тому що незважаючи на грізні назви підрозділів, їх реальна бойова сила сильно відрізняється через різну оснащеність, укомплектованість, підготовленість, структуру.
Тут напишемо про це.
"Незважаючи на велику кількість різних підрозділів, основу фронту становлять дві армії 8-а ОА та 41-а ОА.
Допотопна 41-а ОА виривається у "лідери" лише завдяки наявності підлеглій їй 90-ій танковій дивізії. Всі інші армії, як були створені для свого призначення - захист Далекого сходу, сидіння в бункерах та обстріл Китаю, так і залишились. І тільки завдяки їх сукупності вони становлять загрозу на певних ділянках. Ними затикають дірки на ділянках прориву. Як і двома лугандонськими 51-ю та 3-ю арміями.
Бойова сила 336-ї бригади морпіхів "потішна". Ну, типу паради, берети. У режимі загальновійськового бою - це потенційне обнулення.
Ми чітко бачимо, що на умовному Новоселківському плацдармі залишилися тільки ті, хто ймовірно зможе, навіть і кульгаючи, доповзти до "кордону". Якщо з того щось вийде. Але все може бути й інакше.
41-а ОА ще лізтиме на понтах, забезпечуючи можливість "міжрічинському" угрупованню якось виповзти з вузького місця.
У Часовому Ярі не залишилося боєздатних підрозділів. 8-а ОА незважаючи на пробивну силу, зараз відчуває дилему:
Хто захистить фланги? 150-а дивізія "згоріла" у Торецьку. 51-а ОА піде "у відпустку". Для продовження активних бойових дій необхідно поповнення фронту на 2-3 дивізії. Кого знімуть і звідки?
Треба спостерігати."