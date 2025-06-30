Силы обороны обезвредили 101 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток произошло 111 боевых столкновений. Сегодня оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1256 дронов-камикадзе и осуществили 3754 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, в целом сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия на позиции наших защитников в районах Голубовки и Песчаного. Украинские защитники остановили одну вражескую атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Торское, Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки. К этому времени незавершенными остаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в сторону Григорьевки и Звановки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часова Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы. Одно из них продолжается до сих пор.

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На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки. Силы обороны успешно отразили все штурмы противника.

На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 101 оккупанта, 67 из них - безвозвратно. Также уничтожено девять автомобилей, четыре мотоцикла, четырнадцать беспилотных летательных аппаратов и три спутниковых терминала. Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл оккупантов.

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Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перебудова, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополье. Наши защитники успешно остановили шестнадцать атак, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили две атаки противника в направлении Малиновки.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

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На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны и 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые стойко сдерживают противника.

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