Сили оборони знешкодили 101 окупанта на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку цієї доби відбулося 111 бойових зіткнень. Сьогодні окупанти завдали 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на Півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та в бік Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії на позиції наших оборонців у районах Голубівки та Піщаного. Українські захисники зупинили одну ворожу атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.
Бойові дії на Сході
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Торське, Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.
На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожих атаки у бік Григорівки та Званівки.
На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори. Одне з них триває до цього часу.
На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 101 окупанта, 67 з них – безповоротно. Також знищено дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, чотирнадцять безпілотних літальних апаратів та три супутникові термінали. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.
Бойові дії на Півдні
На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили шістнадцять атак, ще два боєзіткнення досі продовжуються.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.
Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони та 105-ї окремої бригади територіальної оборони, які стійко стримують противника.
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"Донецький фронт.
... Фронтова операція рашистських окупаційних військ (РОВ) із захоплення центральної частини Донецької області та виходу на лінію Покровськ-Костянтинівка - провалилася.
Незважаючи на захоплені 1270 км2 території, РОВ не змогли досягти мети цієї військовОї операції. А ні Покровськ а ні тим більше Костянтинівка не захоплені. РОВ мали лише тактичні успіхи у тих районах, у яких практично неможливо було тримати довготривалу оборону через погану логістику.
8 загальновійськових армій (50% від їх загальної кількості у РОВ), 2 армійські корпуси та надані ще дивізія "ВДВ" та бригада морської піхоти 8 місяців "дамбіла бамбас".
Здохнувши на Курахівському напрямку дві армії - 8-ма ОА та 51-ша ОА одразу "відвалилися" і пішли на поповнення та перегрупування. Тому 41-й ОА відразу довелося вирішувати завдання захисту правого флангу, що унеможливило подальший наступ РОВ в обхід Покровська. Наступати лише "миротворчою" 2 ОА - безглуздо.
Генштаб РОВ намалював новий план - "кордон". Медалі ж усім потрібні. Сконцентрувавши всю ударну міць на "межиріччя Вовча-Мокрі Яли", найслабшій ділянці з точки зору оборони, РОВ під кінець 8-го місяця наступу нарешті добігла до якоїсь "умовної мети".
8-а ОА та 51-а ОА "впорснувши свіжу кров" вирішили взяти Торецьк. Але тут у місті мотострілкова дивізія та три бригади "розчинились" як у кислоті. Одночасно в Часовому Ярі "розчинився" 3-й армійський корпус та дивізія "ВДВ".
Тож, міста - це не для РОВ.
Гадаю, що Генштаб РОВ більше ніколи не плануватиме свої операції у містах."
Ілюстрація автором ймовірних планів Генштабу РОВ (грудень 2024 року) - все справдилось із затримкою на три місяці:
Ілюстрація теперішнього стану лінії бойового зіткнення для порівняння, із дислокацією ворожих сил.
"Рашистські окупаційні війська (РОВ) за 8 місяців втратили 34% бойової сили.
Що це означає? Це говорить про те, що на поповнення бойової сили прямо зараз для фронту потрібно майже 30 тис. голів ПІДГОТОВЛЕНОГО особового складу. Тобто. вже 100% від щомісячного набору на контракт. На початок фронтової операції у грудні 2024 року щомісячне поповнення становило 20 тис. голів. Тобто 70% від набору. Але хто їх дасть? І хто дасть підготовлених? Швидке "навчання" на полігонах і брак абсолютної чисельності призводить до поступової втрати боєздатності підрозділів, яка настає після 60-70% втрати ідеальної бойової сили, коли є весь ОС по штату, танки, ББМ, арта, моральний дух, всі виспалися. Після цих втрат настає деградація підрозділу та його виведення або повний розгром.
У середньому, якщо не брати поповнення з інших ділянок фронту, а розраховувати лише на свою частку, деградація Донецького фронту настане через 11 місяців.
Але так не буває. РОВ будуть змушені зупиняти активні бойові дії на інших ділянках фронту та переходити у вимушену оборону, а також знімати "відпочиваючі" резерви з інших напрямків з метою недопущення зниження активності наступальних дій на Донецькій ділянці фронту.
Таким чином на даному напрямку з'явився 68-й корпус, 336-а бригада морської піхоти та перекинуто частину бригад 3-ї армії північного лугандону. Але це не вирішує "проблеми" армій і корпусів, які давно перебувають на Донецькому фронті.
РОВ воюють дивізіями, а ніхто свою дивізію не віддасть у підпорядкування іншої армії. Тому і з'являються підрозділи, що "активно деградують". Зокрема 3-й корпус, 51-а ОА, 3-а ОА - це давно воюючі, погано оснащені підрозділи з купою зеків та відмовників. Втрати величезні, відновлення немає, деградація прискорюється. Але це ще не все. Це "середня температура по лікарні". Тому що незважаючи на грізні назви підрозділів, їх реальна бойова сила сильно відрізняється через різну оснащеність, укомплектованість, підготовленість, структуру.
Тут напишемо про це.