Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, продовжуємо активні дії в межах Курської операції, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський наступ на Сумщині не реалізовується, і це результат роботи кожного українського підрозділу, який діє на цьому напрямку.
Про це глава держави повідомив в телеграм за підсумками наради з військовими та міністром оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість", - розповів президент.
Окремо, за словами Зеленського, обговорили ситуацію на нинішню ситуацію на Сумщині.
"Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо. Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку", - сказав Зеленський.
Також президент розповів, що українські військові продовжують активні дії в межах Курської операції. Він зазначив, що вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується.
Окрім цього, під час наради була детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.
"Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", - додав очільник держави.
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і шо цікаво - ніли не бреше..
Але є ньюанси
Нічого не забув? Начебто ні.
Тоді питання логічне - а де ж та побєда, на четвертий-то рік війни?
НА ЩО КУРЩІНУ ОБМІНЯВ?!
Сили оборони зупинили російський наступ на Сумщині, проте ворог просунувся на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.
https://24tv.ua/karta-boyovih-diy-30-chervnya-2025-roku-de-prosuvayutsya-rosiyani_n2858675
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
Ясно. Посиділи, попі@діли... і ти вирішив відосик замутити.
Лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може серйозно погіршитися для України до цієї осені. Все залежить від військової допомоги та союзників.
Втрачають 300-400 людей щодня, але кидають нові резерви.
Наші бійці риють окопи під обстрілами - укріплень бракує.
На Сумщину перекидають елітні підрозділи, щоб стримати ворога
Курва, аж чомусь моторошно стає коли воно чимось хвалиться або щось обіцяє. Якось так тривожно чомусь.
Тьфу, тьфу, тьфу...
- убезпечити Сумщину від можливого вторгнення московитського огрупування в 50тис рил. Результат: огрупування не розбите (незнайдене), захоплено території московії. Подальший результат: наступальні дії московитів, що перейшли на територію Сумщини, яку рівняють з землею
- обмін територій Курщини на ЗАЕС через загрозу захоплення КурАЕС. Результат: ЗАЕС, як і КурАЕС, під контролем московитів
- обмін територій на захоплені на Харківщині. Результат: території на Харківщині і досі під контролем московитів, територія Курщини, яка під контролем ЗСУ, значно "схудла", рашистами захоплені території на Сумщині.
Додатково: перекидання найбоєздатніших підрозділів з Донецького напрямку на Курщину. Результат: значні втрати підрозділів ЗСУ (в тому числі західної техніки) і просування рашистів на Донецькому напрямку.
Це все - з відкритих джерел.
А тепер питання: а в чому ж суть "курської операції", яку найвеличніше збирається продовжити? Ще не всі патріоти загинули і дєрьмаку важко набивати кармани баблом? Чи ще не всі "оманські домовленності" виконані?