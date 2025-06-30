Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, продовжуємо активні дії в межах Курської операції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський наступ на Сумщині не реалізовується, і це результат роботи кожного українського підрозділу, який діє на цьому напрямку.

Про це глава держави повідомив в телеграм за підсумками наради з військовими та міністром оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість", - розповів президент.

Окремо, за словами Зеленського, обговорили ситуацію на нинішню ситуацію на Сумщині.

"Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо. Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку", - сказав Зеленський.

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Також президент розповів, що українські військові продовжують активні дії в межах Курської операції. Він зазначив, що вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується.

Окрім цього, під час наради була детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.

"Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", - додав очільник держави.

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