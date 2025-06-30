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Новини Бої на Курщині та Сумщині
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Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, продовжуємо активні дії в межах Курської операції, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський наступ на Сумщині не реалізовується, і це результат роботи кожного українського підрозділу, який діє на цьому напрямку.

Про це глава держави повідомив в телеграм за підсумками наради з військовими та міністром оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість", - розповів президент.

Окремо, за словами Зеленського, обговорили ситуацію на нинішню ситуацію на Сумщині.

"Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо. Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку", - сказав Зеленський.

Читайте також: Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують російських окупантів, - Зеленський

Також президент розповів, що українські військові продовжують активні дії в межах Курської операції. Він зазначив, що вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується.

Окрім цього, під час наради була детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.

"Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", - додав очільник держави. 

Читайте також: Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум, - Генштаб

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Сумська область (3967) бойові дії (4199) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+7
А не хочеш приїхати під Юнакієвку і повторити все це на камеру у полі?!
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30.06.2025 18:08 Відповісти
+6
Кацапи ржуть, і кажуть, що треба берегти Зеленского."Відєлі в Сумской області, как зуби дракона сложени вдоль дорог в кучі? І догогі строят для нашіх танков. Чтоб комфортнєє било нам пєрєдвігатсья!"
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30.06.2025 18:18 Відповісти
+5
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30.06.2025 18:07 Відповісти
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30.06.2025 18:07 Відповісти
верховний найдосвідчиніший, йому можна вірити
і шо цікаво - ніли не бреше..
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30.06.2025 18:07 Відповісти
А не хочеш приїхати під Юнакієвку і повторити все це на камеру у полі?!
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30.06.2025 18:08 Відповісти
що воно верзе.....?? Де та курська операція...
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30.06.2025 18:15 Відповісти
Так сказав же - буде міняти території.
Але є ньюанси
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30.06.2025 18:19 Відповісти
От Потужник..... лютий кокс завезли...
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30.06.2025 18:17 Відповісти
Кацапи ржуть, і кажуть, що треба берегти Зеленского."Відєлі в Сумской області, как зуби дракона сложени вдоль дорог в кучі? І догогі строят для нашіх танков. Чтоб комфортнєє било нам пєрєдвігатсья!"
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30.06.2025 18:18 Відповісти
русня робить все для своєї побєди, ***** робить все для своєї побєди, зєля робить все для побєди русні, Захід не робить для України нічого, країни Осі всіма силами підтримують росію.
Нічого не забув? Начебто ні.
Тоді питання логічне - а де ж та побєда, на четвертий-то рік війни?
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30.06.2025 18:22 Відповісти
Забув,ліки прийняти зранку .Захід допомагає грошима і технікою,гроші ЗЕ краде,а техніку бездарно знищує!Токсичного Єрмака прибирати теж не збирається.
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30.06.2025 18:26 Відповісти
Ти так і не відповів:
НА ЩО КУРЩІНУ ОБМІНЯВ?!
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30.06.2025 18:19 Відповісти
свои трусы
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30.06.2025 18:21 Відповісти
вже курську АЕС взяли, що б обміняти на ЗАЕС, тільки це секрет)
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30.06.2025 18:23 Відповісти
Наступ на Куп'янськ, стрімке просування Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Сили оборони зупинили російський наступ на Сумщині, проте ворог просунувся на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.
https://24tv.ua/karta-boyovih-diy-30-chervnya-2025-roku-de-prosuvayutsya-rosiyani_n2858675
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30.06.2025 18:23 Відповісти
Ситуація на Сході до приходу Зеленського до влади.
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30.06.2025 18:26 Відповісти
...а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
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30.06.2025 18:26 Відповісти
"Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/14923 повідомив в телеграм за підсумками наради..." Джерело: https://censor.net/ua/n3560777

Ясно. Посиділи, попі@діли... і ти вирішив відосик замутити.
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30.06.2025 18:24 Відповісти
новопавлівським займись
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30.06.2025 18:31 Відповісти
Курська операція закінчилась тим,що кацапи вже біля Сум. Чи я шота не понімаю?
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30.06.2025 18:34 Відповісти
росія вже зайшла в Дніпропетровську область: йдуть бої, на карті сьогодні зʼявилася «сіра зона», - дані Deep State.
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30.06.2025 18:35 Відповісти
путін планує окупувати Одесу та відрізати Україну від моря, наразі це його головна мета, - FT з посиланням на високопоставленого чиновника

Лідери НАТО побоюються, що ситуація на передовій може серйозно погіршитися для України до цієї осені. Все залежить від військової допомоги та союзників.
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30.06.2025 18:37 Відповісти
рф стягнула 50.000 військових під Суми - це утричі більше за ЗСУ на цьому напрямку - окупанти всього за 20 км від міста, - WSJ (https://www.wsj.com/world/europe/russia-ukraine-war-kursk-fba1185f)

Втрачають 300-400 людей щодня, але кидають нові резерви.

Наші бійці риють окопи під обстрілами - укріплень бракує.

На Сумщину перекидають елітні підрозділи, щоб стримати ворога
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30.06.2025 18:40 Відповісти
Та заберіть в дурнуватого той мікрофон!
Курва, аж чомусь моторошно стає коли воно чимось хвалиться або щось обіцяє. Якось так тривожно чомусь.
Тьфу, тьфу, тьфу...
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30.06.2025 18:43 Відповісти
А вона ще триває?
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30.06.2025 19:01 Відповісти
Цілі "курської операції":
- убезпечити Сумщину від можливого вторгнення московитського огрупування в 50тис рил. Результат: огрупування не розбите (незнайдене), захоплено території московії. Подальший результат: наступальні дії московитів, що перейшли на територію Сумщини, яку рівняють з землею
- обмін територій Курщини на ЗАЕС через загрозу захоплення КурАЕС. Результат: ЗАЕС, як і КурАЕС, під контролем московитів
- обмін територій на захоплені на Харківщині. Результат: території на Харківщині і досі під контролем московитів, територія Курщини, яка під контролем ЗСУ, значно "схудла", рашистами захоплені території на Сумщині.

Додатково: перекидання найбоєздатніших підрозділів з Донецького напрямку на Курщину. Результат: значні втрати підрозділів ЗСУ (в тому числі західної техніки) і просування рашистів на Донецькому напрямку.

Це все - з відкритих джерел.

А тепер питання: а в чому ж суть "курської операції", яку найвеличніше збирається продовжити? Ще не всі патріоти загинули і дєрьмаку важко набивати кармани баблом? Чи ще не всі "оманські домовленності" виконані?
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30.06.2025 19:03 Відповісти
5-10% до рейтингу
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30.06.2025 19:22 Відповісти
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30.06.2025 19:20 Відповісти
 
 