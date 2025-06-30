Российский план наступления на Сумщине не реализуется, продолжаем активные действия в рамках Курской операции, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российское наступление на Сумщине не реализуется, и это результат работы каждого украинского подразделения, которое действует на этом направлении.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале по итогам совещания с военными и министром обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость", - рассказал президент.
Отдельно, по словам Зеленского, обсудили ситуацию и нынешнюю ситуацию в Сумской области.
"Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно. Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении", - сказал Зеленский.
Также президент рассказал, что украинские военные продолжают активные действия в рамках Курской операции. Он отметил, что уже почти 10 месяцев цель операции обеспечивается.
Кроме этого, во время совещания был подробный разговор и по поводу украинских дронов – финансирование, выполнение контрактов, производство, поставка.
"Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и дальше обеспечено", - добавил глава государства.
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і шо цікаво - ніли не бреше..
Але є ньюанси
Нічого не забув? Начебто ні.
Тоді питання логічне - а де ж та побєда, на четвертий-то рік війни?
НА ЩО КУРЩІНУ ОБМІНЯВ?!
Сили оборони зупинили російський наступ на Сумщині, проте ворог просунувся на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.
https://24tv.ua/karta-boyovih-diy-30-chervnya-2025-roku-de-prosuvayutsya-rosiyani_n2858675
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
Ясно. Посиділи, попі@діли... і ти вирішив відосик замутити.