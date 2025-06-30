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Новости
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Российский план наступления на Сумщине не реализуется, продолжаем активные действия в рамках Курской операции, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское наступление на Сумщине не реализуется, и это результат работы каждого украинского подразделения, которое действует на этом направлении.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале по итогам совещания с военными и министром обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость", - рассказал президент.

Отдельно, по словам Зеленского, обсудили ситуацию и нынешнюю ситуацию в Сумской области.

"Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно. Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении", - сказал Зеленский.

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Также президент рассказал, что украинские военные продолжают активные действия в рамках Курской операции. Он отметил, что уже почти 10 месяцев цель операции обеспечивается.

Кроме этого, во время совещания был подробный разговор и по поводу украинских дронов – финансирование, выполнение контрактов, производство, поставка.

"Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и дальше обеспечено", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21090) Сумская область (3415) боевые действия (4445) Курск (1160)


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Топ комментарии
+7
А не хочеш приїхати під Юнакієвку і повторити все це на камеру у полі?!
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30.06.2025 18:08 Ответить
+4
що воно верзе.....?? Де та курська операція...
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30.06.2025 18:15 Ответить
+3
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30.06.2025 18:07 Ответить
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30.06.2025 18:07 Ответить
верховний найдосвідчиніший, йому можна вірити
і шо цікаво - ніли не бреше..
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30.06.2025 18:07 Ответить
А не хочеш приїхати під Юнакієвку і повторити все це на камеру у полі?!
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30.06.2025 18:08 Ответить
що воно верзе.....?? Де та курська операція...
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30.06.2025 18:15 Ответить
Так сказав же - буде міняти території.
Але є ньюанси
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30.06.2025 18:19 Ответить
От Потужник..... лютий кокс завезли...
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30.06.2025 18:17 Ответить
Кацапи ржуть, і кажуть, що треба берегти Зеленского."Відєлі в Сумской області, как зуби дракона сложени вдоль дорог в кучі? І догогі строят для нашіх танков. Чтоб комфортнєє било нам пєрєдвігатсья!"
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30.06.2025 18:18 Ответить
русня робить все для своєї побєди, ***** робить все для своєї побєди, зєля робить все для побєди русні, Захід не робить для України нічого, країни Осі всіма силами підтримують росію.
Нічого не забув? Начебто ні.
Тоді питання логічне - а де ж та побєда, на четвертий-то рік війни?
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30.06.2025 18:22 Ответить
Забув,ліки прийняти зранку .Захід допомагає грошима і технікою,гроші ЗЕ краде,а техніку бездарно знищує!Токсичного Єрмака прибирати теж не збирається.
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30.06.2025 18:26 Ответить
Ти так і не відповів:
НА ЩО КУРЩІНУ ОБМІНЯВ?!
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30.06.2025 18:19 Ответить
свои трусы
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30.06.2025 18:21 Ответить
вже курську АЕС взяли, що б обміняти на ЗАЕС, тільки це секрет)
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30.06.2025 18:23 Ответить
Наступ на Куп'янськ, стрімке просування Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Сили оборони зупинили російський наступ на Сумщині, проте ворог просунувся на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках.
https://24tv.ua/karta-boyovih-diy-30-chervnya-2025-roku-de-prosuvayutsya-rosiyani_n2858675
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30.06.2025 18:23 Ответить
Ситуація на Сході до приходу Зеленського до влади.
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30.06.2025 18:26 Ответить
...а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
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30.06.2025 18:26 Ответить
"Про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/14923 повідомив в телеграм за підсумками наради..." Джерело: https://censor.net/ua/n3560777

Ясно. Посиділи, попі@діли... і ти вирішив відосик замутити.
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30.06.2025 18:24 Ответить
новопавлівським займись
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30.06.2025 18:31 Ответить
Курська операція закінчилась тим,що кацапи вже біля Сум. Чи я шота не понімаю?
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30.06.2025 18:34 Ответить
 
 