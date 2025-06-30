Российский план наступления на Сумщине не реализуется, продолжаем активные действия в рамках Курской операции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское наступление на Сумщине не реализуется, и это результат работы каждого украинского подразделения, которое действует на этом направлении.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале по итогам совещания с военными и министром обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость", - рассказал президент.

Отдельно, по словам Зеленского, обсудили ситуацию и нынешнюю ситуацию в Сумской области.

"Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно. Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении", - сказал Зеленский.

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Также президент рассказал, что украинские военные продолжают активные действия в рамках Курской операции. Он отметил, что уже почти 10 месяцев цель операции обеспечивается.

Кроме этого, во время совещания был подробный разговор и по поводу украинских дронов – финансирование, выполнение контрактов, производство, поставка.

"Дипстрайки, дроны-перехватчики и все виды дронов для передовой. Темп производства наращиваем. В ближайшее время буду говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств. Украинское лидерство в технологиях войны должно быть и дальше обеспечено", - добавил глава государства.

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