Точиться бій на Курському напрямку. Сили оборони стримують натиск ворога на Покровщині, - Генштаб

Від початку доби, 1 липня 2025 року, станом на зараз на фронті відбулося 48 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із РФ районів, зокрема населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Гірки, Дорошівка, Братениця, Старикове, Кучерівка, Миропільське Сумської області; окрім цього ворог бив з реактивних систем залпового вогню по Великій Писарівці, а також завдав авіаударів КАБами по Андріївці, Варачиному, Кровному та Кіндратівці Сумської області.

Обстановка на Півночі

Сім з восьми ворожих атак сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться бій.

Також противник завдав 8 авіаударів, скинувши при цьому 19 КАБ, здійснив 156 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Зеленого та Мілового, наші воїни дають гідну відсіч, два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами ворог завдав по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоосинового, одне боєзіткнення наразі триває.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі та Мирне; два боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Григорівки та Виїмки. Загалом з початку доби наші воїни відбили дві штурмові дії підрозділів загарбника, на даний час точиться бій.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Часів Яр. Наші захисники зупинили наступальну дію противника.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Леонідівка.

"На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак противника, чотири боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів некерованими авіаракетами ворог завдав по Сухому Яру", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Новопавлівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Піддубне, Веселе, Маліївка та Шевченко - одне боєзіткнення триває. Авіація противника била некерованими ракетами по Ольгівському, також удару КАБами зазнав населений пункт Філія.

Сили оборони стримують атаку окупантів в районі Кам’янського на Оріхівському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційного удару по Ольгівці.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.