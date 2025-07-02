РФ атаковала ракетами С-300 и 114 "шахедами". Уничтожено 79 целей, попадания в 14 локациях. ИНФОГРАФИКА

Российские войска выпустили по Украине ракеты и беспилотники в ночь на 2 июля 2025 года.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Так, РФ атаковала 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 114 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 40 - сбиты огневыми средствами поражения, 39 - локально потеряны/подавлены РЭБ.



Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в 14 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях", - говорится в сообщении.

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