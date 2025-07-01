4750 воздушных целей врага уничтожила ПВО Сил обороны в июне, - Воздушные силы
В течение июня 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 4750 воздушных целей врага.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Так, сообщается, что силы ПВО уничтожили:
- 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
- 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 27 крылатых ракет "Искандер-К"
- 2453 ударных БпЛА типа Shahed;
- 659 разведывательных БпЛА;
- 1479 БпЛА других типов.
Также отмечается, что авиация Воздушных Сил в течение мая осуществила 895 самолето-вылетов, в частности:
- около 580 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 220 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Кроме того, в июне 2025 года авиация Сил обороны Украины уничтожила 646 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
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