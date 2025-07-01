4750 воздушных целей врага уничтожила ПВО Сил обороны в июне, - Воздушные силы

В течение июня 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 4750 воздушных целей врага.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что силы ПВО уничтожили:

93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;

14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

12 крылатых ракет "Калибр";

13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

27 крылатых ракет "Искандер-К"

2453 ударных БпЛА типа Shahed;

659 разведывательных БпЛА;

1479 БпЛА других типов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны UJ-26 "Бобер" поразили три российские РЛС, ЗРГК "Панцирь-С1" и истребитель Су-30 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Также отмечается, что авиация Воздушных Сил в течение мая осуществила 895 самолето-вылетов, в частности:

около 580 - на истребительное авиационное прикрытие;

более 220 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Кроме того, в июне 2025 года авиация Сил обороны Украины уничтожила 646 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Также читайте: Продолжается работа над созданием эффективной модели противодействия "шахедам". Уже есть десятки технологических решений, которые применяются в боевых условиях,- Умеров