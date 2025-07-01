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4750 воздушных целей врага уничтожила ПВО Сил обороны в июне, - Воздушные силы

Работа ПВО в июне 2025 года

В течение июня 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 4750 воздушных целей врага.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что силы ПВО уничтожили:

  • 93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ;
  • 14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 12 крылатых ракет "Калибр";
  • 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 27 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2453 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 659 разведывательных БпЛА;
  • 1479 БпЛА других типов.

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Также отмечается, что авиация Воздушных Сил в течение мая осуществила 895 самолето-вылетов, в частности:

  • около 580 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 220 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Кроме того, в июне 2025 года авиация Сил обороны Украины уничтожила 646 воздушных целей, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

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