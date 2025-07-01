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Новини Результат роботи ППО
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4750 повітряних цілей ворога знищила ППО Сил оборони в червні, - Повітряні сили

Робота ППО в червні 2025 року

Протягом червня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 4750 повітряних цілей ворога.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Так, повідомляється, що сили ППО знищили:

  • 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 27 крилатих ракет "Іскандер-К"
  • 2453 ударні БпЛА типу Shahed;
  • 659 розвідувальних БпЛА;
  • 1479 БпЛА інших типів.

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Також зазначається, що авіація Повітряних Сил впродовж травня здійснила 895 літаковильотів, зокрема:

  • близько 580 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Крім того, у червні 2025 року авіація Сил оборони України знищила 646 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

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