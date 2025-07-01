4750 повітряних цілей ворога знищила ППО Сил оборони в червні, - Повітряні сили
Протягом червня 2025 року протиповітряна оборона Cил оборони знищила 4750 повітряних цілей ворога.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Так, повідомляється, що сили ППО знищили:
- 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;
- 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 27 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2453 ударні БпЛА типу Shahed;
- 659 розвідувальних БпЛА;
- 1479 БпЛА інших типів.
Також зазначається, що авіація Повітряних Сил впродовж травня здійснила 895 літаковильотів, зокрема:
- близько 580 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 220 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Крім того, у червні 2025 року авіація Сил оборони України знищила 646 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
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