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Новини Результат роботи ППО
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РФ атакувала ракетами С-300 та 114 "шахедами". Знешкоджено 79 цілей, влучання у 14 локаціях. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 2 липня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Російські війська випустили по Україні ракети та безпілотники в ніч на 2 липня 2025 року.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Так, РФ атакувала 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 114 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 39 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл 2 липня 2025 року. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (29612) ППО (3342) Повітряні сили (2825)


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