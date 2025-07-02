Российский дрон атаковал мужчину в Херсоне: пострадавший в тяжелом состоянии
Около 8:00 утра в Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали местного жителя с помощью дрона.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В результате сброса взрывчатки пострадал 54-летний мужчина.
У пострадавшего диагностирована взрывная травма, контузия, а также осколочные ранения головы, шеи и плеча. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за его жизнь.
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