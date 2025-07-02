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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Російський дрон атакував чоловіка у Херсоні: потерпілий у тяжкому стані

рф,дрон

Близько 8:00 ранку в Дніпровському районі Херсона російські окупанти атакували місцевого жителя за допомогою дрона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок скидання вибухівки постраждав 54-річний чоловік.

У потерпілого діагностовано вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення голови, шиї та плеча. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. Медики наразі борються за його життя.

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Херсон (3471) дрони (5032) Херсонська область (5955) Херсонський район (412)


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