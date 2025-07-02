1 368 13
YouTube-каналы подсанкционных Дмитрука и Мосийчука заблокировали
YouTube заблокировал каналы, принадлежащие лицам, которые распространяли созвучную российской пропаганде информацию.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о новом канале экс-нардепа Игоря Мосийчука. Он, отметили в ЦПД, "регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой РФ".
Также был заблокирован канал избранного от "Слуги народа" беглого нардепа Артема Дмитрука, которого подозревают в незаконном пересечении государственной границы. Он является фигурантом уголовного производства и объявлен в международный розыск.
Против Мосийчука и Дмитрука введены санкции СНБО.
Топ комментарии
+3 18c49ed2
показать весь комментарий02.07.2025 14:43 Ответить Ссылка
+2 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий02.07.2025 14:28 Ответить Ссылка
+1 polini orop
показать весь комментарий02.07.2025 14:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И он уже не депутат в Раде, или это другое?
а голова там же - на Банковій...