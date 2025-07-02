YouTube-каналы подсанкционных Дмитрука и Мосийчука заблокировали

YouTube заблокировал каналы, принадлежащие лицам, которые распространяли созвучную российской пропаганде информацию.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о новом канале экс-нардепа Игоря Мосийчука. Он, отметили в ЦПД, "регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой РФ".

Также был заблокирован канал избранного от "Слуги народа" беглого нардепа Артема Дмитрука, которого подозревают в незаконном пересечении государственной границы. Он является фигурантом уголовного производства и объявлен в международный розыск.

Против Мосийчука и Дмитрука введены санкции СНБО.

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