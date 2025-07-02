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Новости Пропаганда РФ
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YouTube-каналы подсанкционных Дмитрука и Мосийчука заблокировали

Youtube-каналы Мосийчука и Дмитрука заблокированы.

YouTube заблокировал каналы, принадлежащие лицам, которые распространяли созвучную российской пропаганде информацию.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о новом канале экс-нардепа Игоря Мосийчука. Он, отметили в ЦПД, "регулярно транслировал месседжи, созвучные с пропагандой РФ".

Также был заблокирован канал избранного от "Слуги народа" беглого нардепа Артема Дмитрука, которого подозревают в незаконном пересечении государственной границы. Он является фигурантом уголовного производства и объявлен в международный розыск.

Против Мосийчука и Дмитрука введены санкции СНБО.

Читайте: Бывший "слуга народа" Дубинский раскритиковал санкции против Мосийчука и Шапошникова: "Мстительный гном хочет похвалы. Если ты не Зежополиз, то - враг государства"

Youtube-каналы Мосийчука и Дмитрука заблокированы.

Автор: 

YouTube (109) Мосийчук Игорь (350) блокирование (474) Артем Дмитрук (69)


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Топ комментарии
+3
Бужанский, Дубинский, Куницкий, Дмитрук, Тищенко ... - члены одного ОПг имени "величайшего" лидера современности.
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02.07.2025 14:43 Ответить
+2
Шарія вже заглушили?
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02.07.2025 14:28 Ответить
+1
Нема поки у нас українського мосаду , раз усяка нечість живе а деякі типу бужанского взагалі сміливо топчуть українмьку землю і нічого не бояться
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02.07.2025 14:31 Ответить
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Шарія вже заглушили?
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02.07.2025 14:28 Ответить
а його не можуть заглушити, бо той фрукт не в Україні свої геббельспомийки реєструє.
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02.07.2025 14:50 Ответить
Нема поки у нас українського мосаду , раз усяка нечість живе а деякі типу бужанского взагалі сміливо топчуть українмьку землю і нічого не бояться
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02.07.2025 14:31 Ответить
Бужанский, Дубинский, Куницкий, Дмитрук, Тищенко ... - члены одного ОПг имени "величайшего" лидера современности.
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02.07.2025 14:43 Ответить
Виправте заголовок у стрічці.
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02.07.2025 14:33 Ответить
Стесняюсь спросить - А кто же привел это говно Дмитрука в Раду и еще поручался за него? Не для себя спрашиваю, народ интересуется.

И он уже не депутат в Раде, или это другое?
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02.07.2025 14:40 Ответить
а почему только вопрос про Дмитрука, а Куницкий а другие министры мародеры в бегах ?
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02.07.2025 14:49 Ответить
Да, вопрос нужно задавать и про ЗП Санька, и про Одарченко, и про Холодова. Там длинный список.
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02.07.2025 15:00 Ответить
ой *** заблокували , хто захоче той відкриє , а хто не відкривав той і не буде відкривати. Нафіга це окозамилювання і емітація бурхливої діяльністі . Закрили лише для апі з України. Европа, Америка любий Впн і все відкриваеється
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02.07.2025 14:53 Ответить
ви ріжете хвости, шо теж непогано.
а голова там же - на Банковій...
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02.07.2025 14:56 Ответить
Дебіли! З ЦПД, і з влади ЕрЗе: Мосійчук, колишній нардеп, звісно, неадекват; звісно, з тих, "аби_не_порох" - але в жодному випадку він не прокасапський! А заблочили ви його тому що він зараз, хоч і не кається, але щеняє вас. владу ЕрЗе!
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02.07.2025 15:21 Ответить
А про хатинку Вені Славського хто розповість?
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02.07.2025 15:35 Ответить
Мосійчук так поносить зе що звістно найвеличнійшому це не подобається.
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02.07.2025 15:50 Ответить
 
 