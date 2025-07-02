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YouTube-канали підсанкційних Дмитрука та Мосійчука заблоковано
YouTube заблокував канали, що належать особам, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про новий канал екснардепа Ігоря Мосійчука. Він, зазначили в ЦПД, "регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ".
Також було заблоковано канал обраного від "Слуги народу" нардепа-втікача Артема Дмитрука, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону. Він є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.
Проти Мосійчука та Дмитрука запроваджено санкції РНБО.
Топ коментарі
+3 18c49ed2
показати весь коментар02.07.2025 14:43 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.07.2025 14:28 Відповісти Посилання
+1 polini orop
показати весь коментар02.07.2025 14:31 Відповісти Посилання
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И он уже не депутат в Раде, или это другое?
а голова там же - на Банковій...