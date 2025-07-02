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Новини Пропаганда РФ
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YouTube-канали підсанкційних Дмитрука та Мосійчука заблоковано

Youtube канали Мосійчука та Дмитрука заблоковано

YouTube заблокував канали, що належать особам, які поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про новий канал екснардепа Ігоря Мосійчука. Він, зазначили в ЦПД, "регулярно транслював меседжі, співзвучні з пропагандою РФ".

Також було заблоковано канал обраного від "Слуги народу" нардепа-втікача Артема Дмитрука, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону. Він є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.

Проти Мосійчука та Дмитрука запроваджено санкції РНБО.

Читайте: Колишній "слуга народу" Дубінський розкритикував санкції проти Мосійчука і Шапошнікова: "Мстивий гном хоче похвали. Якщо ти не Зежополиз, то - ворог держави"

Youtube канали Мосійчука та Дмитрука заблоковано

Автор: 

YouTube (239) Мосійчук Ігор (230) блокування (668) Артем Дмитрук (72)


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Топ коментарі
+3
Бужанский, Дубинский, Куницкий, Дмитрук, Тищенко ... - члены одного ОПг имени "величайшего" лидера современности.
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02.07.2025 14:43 Відповісти
+2
Шарія вже заглушили?
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02.07.2025 14:28 Відповісти
+1
Нема поки у нас українського мосаду , раз усяка нечість живе а деякі типу бужанского взагалі сміливо топчуть українмьку землю і нічого не бояться
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02.07.2025 14:31 Відповісти
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Шарія вже заглушили?
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02.07.2025 14:28 Відповісти
а його не можуть заглушити, бо той фрукт не в Україні свої геббельспомийки реєструє.
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02.07.2025 14:50 Відповісти
Нема поки у нас українського мосаду , раз усяка нечість живе а деякі типу бужанского взагалі сміливо топчуть українмьку землю і нічого не бояться
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02.07.2025 14:31 Відповісти
Бужанский, Дубинский, Куницкий, Дмитрук, Тищенко ... - члены одного ОПг имени "величайшего" лидера современности.
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02.07.2025 14:43 Відповісти
Виправте заголовок у стрічці.
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02.07.2025 14:33 Відповісти
Стесняюсь спросить - А кто же привел это говно Дмитрука в Раду и еще поручался за него? Не для себя спрашиваю, народ интересуется.

И он уже не депутат в Раде, или это другое?
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02.07.2025 14:40 Відповісти
а почему только вопрос про Дмитрука, а Куницкий а другие министры мародеры в бегах ?
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02.07.2025 14:49 Відповісти
Да, вопрос нужно задавать и про ЗП Санька, и про Одарченко, и про Холодова. Там длинный список.
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02.07.2025 15:00 Відповісти
ой *** заблокували , хто захоче той відкриє , а хто не відкривав той і не буде відкривати. Нафіга це окозамилювання і емітація бурхливої діяльністі . Закрили лише для апі з України. Европа, Америка любий Впн і все відкриваеється
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02.07.2025 14:53 Відповісти
ви ріжете хвости, шо теж непогано.
а голова там же - на Банковій...
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02.07.2025 14:56 Відповісти
Дебіли! З ЦПД, і з влади ЕрЗе: Мосійчук, колишній нардеп, звісно, неадекват; звісно, з тих, "аби_не_порох" - але в жодному випадку він не прокасапський! А заблочили ви його тому що він зараз, хоч і не кається, але щеняє вас. владу ЕрЗе!
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02.07.2025 15:21 Відповісти
А про хатинку Вені Славського хто розповість?
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02.07.2025 15:35 Відповісти
Мосійчук так поносить зе що звістно найвеличнійшому це не подобається.
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02.07.2025 15:50 Відповісти
 
 