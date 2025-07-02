Мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет не будет, - "слуга народа" Вениславский

Верховная Рада не принимала никаких изменений относительно всеобщей мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, массового призыва для военнообязанных этой возрастной категории не будет.

"В Законе Украины о мобилизации предусмотрено, что граждане до 25 лет не будут призываться на военную службу. Для граждан до 25 лет, являющихся военнообязанными, мы предусмотрели контракты. Никакого массового призыва, никакой мобилизации до 25 летнего возраста не будет. Никаких изменений Верховная Рада не принимала", - отметил Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украина.

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Напомним, Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.