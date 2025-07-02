Мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет не будет, - "слуга народа" Вениславский
Верховная Рада не принимала никаких изменений относительно всеобщей мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.
Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, массового призыва для военнообязанных этой возрастной категории не будет.
"В Законе Украины о мобилизации предусмотрено, что граждане до 25 лет не будут призываться на военную службу. Для граждан до 25 лет, являющихся военнообязанными, мы предусмотрели контракты. Никакого массового призыва, никакой мобилизации до 25 летнего возраста не будет. Никаких изменений Верховная Рада не принимала", - отметил Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украина.
Напомним, Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.
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а якщо працює, то користі, від теї праці,... мало..
Конституція "на паузі" ))))
Дитина 24 роки має право жити, а в 25+ що, вже на утилізацію пора, капіталісти прибуток вже вичавили увесь з молоденького, вже не потрібний, згідно нових вєяній моди
та з кого?
з того, хто в своїй більшості, грає гри та дивиться нонстоп тікток?
Ти гнида хочеш шоб за тебе діти гинули???
ще вміти треба..
А ти федорич з тієї категорії "чим більше в армії дубів тим оборона кріпша?? Куском служив ??
Зовсім подуріли!!!
Война дєло молодих лєкарство протів морщін
хлопців вивозять масово, скоро абітурієнтів та школярів не буде щоб класи набрати. Це не стосується великих міст.
докерувались зелені шмарклі.
Всі це розуміють , але всі мовчать - тож і не жалійтеся потім ...