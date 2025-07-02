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Новости Мобилизация в Украине Мобилизация в возрасте до 25 лет
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Мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет не будет, - "слуга народа" Вениславский

Мобилизация мужчин до 25 лет

Верховная Рада не принимала никаких изменений относительно всеобщей мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, массового призыва для военнообязанных этой возрастной категории не будет.

"В Законе Украины о мобилизации предусмотрено, что граждане до 25 лет не будут призываться на военную службу. Для граждан до 25 лет, являющихся военнообязанными, мы предусмотрели контракты. Никакого массового призыва, никакой мобилизации до 25 летнего возраста не будет. Никаких изменений Верховная Рада не принимала", - отметил Вениславский во время брифинга в Медиацентре Украина.

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Напомним, Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для украинцев в возрасте 18-24 года, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Проект предлагает дополнительное финансовое вознаграждение, профессиональную подготовку с участием инструкторов с боевым опытом и социальные гарантии.

Автор: 

мобилизация (2833) Вениславский Федор (275)


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Топ комментарии
+22
Правильно. Треба ж хтось і на штурма Варшави...
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02.07.2025 16:17 Ответить
+17
Тому і України не буде.
18-25 річних зелена гнида тримає як резерв для армії пуйла.
Все згідно оманського договорняка зелі з пуйлом
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02.07.2025 16:21 Ответить
+15
Та це ж ясно! Від 55-річного пердуна користі більше ніж від 20-річного мажора.
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02.07.2025 16:20 Ответить
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Будинок тут здаєш переселенцям а само там як біженець потужний 🤣🤣кріпись там бідолага
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02.07.2025 17:19 Ответить
Не буде, бо Рада не ухвалювала. А як ухвалить - то буде. Але не зараз, а трохи потім, коли старші 25 років почнуть закінчуватись.
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02.07.2025 16:23 Ответить
Молодь це рушійна сила війни, доведено історично..зелені геиди бережуть свій лохторат
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02.07.2025 16:24 Ответить
А старі бабці і дідці - рушійна сила для економіки, демографії, розвитку держави???
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02.07.2025 16:28 Ответить
Подивіться, скільки років було американцям, які висаджувались у день Д у Нормандія.. молодь має воювати, щоб знати ціну свободи, а не бути какая разніца
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02.07.2025 16:35 Ответить
🤦‍♂️Це жах, оце у вас в голові смітник. І погляди на життя як у рашки.
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02.07.2025 16:39 Ответить
Oleg ти сам де воюєш крім цензора???
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02.07.2025 16:41 Ответить
з дітьми держава взагалі не працює..
а якщо працює, то користі, від теї праці,... мало..
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02.07.2025 16:26 Ответить
Готуємося до капітуляції, я так розумію це...
Конституція "на паузі" ))))
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02.07.2025 16:26 Ответить
дискримінація за віком і статтю, вас не те що в ЕС, вас навіть в Тайожний союз не візьмуть.

Дитина 24 роки має право жити, а в 25+ що, вже на утилізацію пора, капіталісти прибуток вже вичавили увесь з молоденького, вже не потрібний, згідно нових вєяній моди
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02.07.2025 16:30 Ответить
капіталісти ..вичавили..
та з кого?
з того, хто в своїй більшості, грає гри та дивиться нонстоп тікток?
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02.07.2025 16:35 Ответить
Ворог наступає і не відомо де його зупинять ,ну а для "найвеличнішого" понад усе рейтинг ,дуже не хочется відповідати за те що натворив ,тому не захист держави їх хвилює ,а збереження власної дупи.
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02.07.2025 16:30 Ответить
ЗупинЯТЬ, чи зупинИШ ?
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02.07.2025 16:37 Ответить
Володимир диванний воїн ,, в окопи не піде...дітей пошле.... Чужих
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02.07.2025 16:42 Ответить
Так що ти спецназівець-штурмовик ССО пропонуєш робити?
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02.07.2025 16:55 Ответить
а ти піторок хоробрий пошлеш чужих батьків і дідів я так розумію?
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02.07.2025 16:58 Ответить
Пітор той баран який тебе козла висрав під забором...
Ти гнида хочеш шоб за тебе діти гинули???
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02.07.2025 17:08 Ответить
За яким хером їх тоді маринують за закритими кордонами, якщо не будуть відправляти на звбій ?
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02.07.2025 16:31 Ответить
Ну як, вони ж підростають, ті кому в 2022 році було 22, зараз вже 25
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02.07.2025 16:35 Ответить
Ну а сенс ? В 22 його вбити ще некамільхво, хай підросте лр 25, тоді вже модна.
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02.07.2025 16:43 Ответить
Ну так вони собі придумали, мабуть порахували, що примусовий призов з 18 чи 21 року призведе до більш негативних наслідків, чим допоможе на фронті - вони все порахували
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02.07.2025 16:45 Ответить
мамок ейних баяцца..+ элехторат на поготови
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02.07.2025 16:54 Ответить
Наших вбивають ,в вони собі вілли в Дубаї купляють!
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02.07.2025 16:32 Ответить
це так жалітися хлу..
ще вміти треба..
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02.07.2025 17:24 Ответить
Походу Веніславський та Пенсійний фонд України великі фанати фільму "В бой идут одни старики".
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02.07.2025 16:33 Ответить
це точно: хло нищить пенсійний фонд України..
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02.07.2025 16:37 Ответить
Війна йде вже 4 рік - отже 18-21 річні діти не чиновників, бізнесменів, силовиків, а простих людей вже поголовно вивезені у 17 річному віці заздалегідь, а ті кому 22-24 впродовж 1-3 років досягнуть 25 і підпадуть під загальну мобілізацію. Так що влада знає, що зниження мобілізаційного віку нічого не дасть, хіба що зробить погану медійну ситуацію, і тому й не спішить знижувати вік
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02.07.2025 16:33 Ответить
Це ще чого розкукурікався? І так тошно. Розказав би про свого синка краще.
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02.07.2025 16:35 Ответить
Що, ще трішки залишилося 50+?
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02.07.2025 16:37 Ответить
поки бигать по вулицях)))
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02.07.2025 16:56 Ответить
В Україні лише два Президента не служили в Армії. І обидва є російськими проектами.
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02.07.2025 16:37 Ответить
🤣🤣Логіка в тебе як у бабуїна
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02.07.2025 16:44 Ответить
Ти теж не служив в Армії.
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02.07.2025 17:01 Ответить
Саме так..на Флоті служив...
А ти федорич з тієї категорії "чим більше в армії дубів тим оборона кріпша?? Куском служив ??
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02.07.2025 17:05 Ответить
Як Гітлер...єфрейтором...
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02.07.2025 17:08 Ответить
Та признайся куском служив 100%
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02.07.2025 17:10 Ответить
В українській мові нема слова кусок.
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02.07.2025 17:14 Ответить
Ну ти ж служив в РА як і я
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02.07.2025 17:15 Ответить
Падли *******!!! То хай треш творять у клубах, слухають московське музло і палять автівки??
Зовсім подуріли!!!
Война дєло молодих лєкарство протів морщін
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02.07.2025 16:49 Ответить
Бо це зашкодить капітуляційним планам зелених!
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02.07.2025 16:50 Ответить
А я за те що б як в першу світову - 14 -40 мобілізувати. У нас дебілізм повний. До 25 років це найздоровіший вік. В 40 - списувати. В 14 - можна мобілізувати
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02.07.2025 16:50 Ответить
Так тоді ж можна росію перемогти, а це у плани ... не входить.
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02.07.2025 17:05 Ответить
В першу світову сім'ї народжували по 5-10 дітей. Зараз одного, чи взагалі нуль. Ми зараз спостерігаємо останні покоління українців. Потім вже не буде наступних поколінь. Люди вимруть.
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02.07.2025 17:06 Ответить
Крємльовскій мєчьтатєль...
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02.07.2025 17:12 Ответить
Oleksii Tom я так розумію тобі 41,,,??? І вже на пенсії?
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02.07.2025 17:29 Ответить
Вибори - головніше.
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02.07.2025 16:53 Ответить
Без постачання зброї це вже як мертвому припарки. Затикання фронту людьми, що з 25, що до 25 , вже просто не допоможе.
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02.07.2025 17:00 Ответить
Наша зброя-Зеленський.
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02.07.2025 17:26 Ответить
Будут ли россияне такими добрыми, когда к нам придут?
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02.07.2025 17:05 Ответить
Знаєте, що значить слово "кацап"? Живодер. От і відповідь на питання.
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02.07.2025 17:24 Ответить
народ уже не вірить всяким пеніславським.
хлопців вивозять масово, скоро абітурієнтів та школярів не буде щоб класи набрати. Це не стосується великих міст.
докерувались зелені шмарклі.
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02.07.2025 17:06 Ответить
Массовый выезд 17 летних уже ничего не остановит,квартал все просрал,идиотам пускавшим шаттлы в Крым никто не верит.
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02.07.2025 17:08 Ответить
Не буде мобілізації молоді - не буде і перемоги !
Всі це розуміють , але всі мовчать - тож і не жалійтеся потім ...
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02.07.2025 17:58 Ответить
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