Мобілізації чоловіків віком до 25 років не буде, - "слуга народу" Веніславський
Верховна Рада не ухвалювала жодних змін щодо загальної мобілізації чоловіків віком до 25 років.
Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, масового призову для військовозобов’язаних цієї вікової категорії не буде.
"У Законі України про мобілізацію передбачено, що громадяни до 25 років не будуть призиватися на військову службу. Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними ми передбачили контракти. Ніякого масового призову, ніякої мобілізації до 25 річного віку не буде. Ніяких змін Верховна Рада не ухвалювала", - зазначив Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.
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а якщо працює, то користі, від теї праці,... мало..
Конституція "на паузі" ))))
Дитина 24 роки має право жити, а в 25+ що, вже на утилізацію пора, капіталісти прибуток вже вичавили увесь з молоденького, вже не потрібний, згідно нових вєяній моди
та з кого?
з того, хто в своїй більшості, грає гри та дивиться нонстоп тікток?
Ти гнида хочеш шоб за тебе діти гинули???
ще вміти треба..
А ти федорич з тієї категорії "чим більше в армії дубів тим оборона кріпша?? Куском служив ??
Зовсім подуріли!!!
Война дєло молодих лєкарство протів морщін
хлопців вивозять масово, скоро абітурієнтів та школярів не буде щоб класи набрати. Це не стосується великих міст.
докерувались зелені шмарклі.
Всі це розуміють , але всі мовчать - тож і не жалійтеся потім ...