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Новини Мобілізація в Україні Мобілізація віком до 25 років
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Мобілізації чоловіків віком до 25 років не буде, - "слуга народу" Веніславський

Мобілізація чоловіків до 25 років

Верховна Рада не ухвалювала жодних змін щодо загальної мобілізації чоловіків віком до 25 років.

Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, масового призову для військовозобов’язаних цієї вікової категорії не буде.

"У Законі України про мобілізацію передбачено, що громадяни до 25 років не будуть призиватися на військову службу. Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними ми передбачили контракти. Ніякого масового призову, ніякої мобілізації до 25 річного віку не буде. Ніяких змін Верховна Рада не ухвалювала", - зазначив Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

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Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

Автор: 

мобілізація (3145) Веніславський Федір (296)


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Топ коментарі
+19
Правильно. Треба ж хтось і на штурма Варшави...
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02.07.2025 16:17 Відповісти
+16
Тому і України не буде.
18-25 річних зелена гнида тримає як резерв для армії пуйла.
Все згідно оманського договорняка зелі з пуйлом
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02.07.2025 16:21 Відповісти
+13
Та це ж ясно! Від 55-річного пердуна користі більше ніж від 20-річного мажора.
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02.07.2025 16:20 Відповісти
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Не буде, бо Рада не ухвалювала. А як ухвалить - то буде. Але не зараз, а трохи потім, коли старші 25 років почнуть закінчуватись.
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02.07.2025 16:23 Відповісти
Молодь це рушійна сила війни, доведено історично..зелені геиди бережуть свій лохторат
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02.07.2025 16:24 Відповісти
А старі бабці і дідці - рушійна сила для економіки, демографії, розвитку держави???
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02.07.2025 16:28 Відповісти
Подивіться, скільки років було американцям, які висаджувались у день Д у Нормандія.. молодь має воювати, щоб знати ціну свободи, а не бути какая разніца
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02.07.2025 16:35 Відповісти
🤦‍♂️Це жах, оце у вас в голові смітник. І погляди на життя як у рашки.
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02.07.2025 16:39 Відповісти
Oleg ти сам де воюєш крім цензора???
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02.07.2025 16:41 Відповісти
з дітьми держава взагалі не працює..
а якщо працює, то користі, від теї праці,... мало..
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02.07.2025 16:26 Відповісти
Готуємося до капітуляції, я так розумію це...
Конституція "на паузі" ))))
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02.07.2025 16:26 Відповісти
дискримінація за віком і статтю, вас не те що в ЕС, вас навіть в Тайожний союз не візьмуть.

Дитина 24 роки має право жити, а в 25+ що, вже на утилізацію пора, капіталісти прибуток вже вичавили увесь з молоденького, вже не потрібний, згідно нових вєяній моди
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02.07.2025 16:30 Відповісти
капіталісти ..вичавили..
та з кого?
з того, хто в своїй більшості, грає гри та дивиться нонстоп тікток?
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02.07.2025 16:35 Відповісти
Ворог наступає і не відомо де його зупинять ,ну а для "найвеличнішого" понад усе рейтинг ,дуже не хочется відповідати за те що натворив ,тому не захист держави їх хвилює ,а збереження власної дупи.
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02.07.2025 16:30 Відповісти
ЗупинЯТЬ, чи зупинИШ ?
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02.07.2025 16:37 Відповісти
Володимир диванний воїн ,, в окопи не піде...дітей пошле.... Чужих
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02.07.2025 16:42 Відповісти
Так що ти спецназівець-штурмовик ССО пропонуєш робити?
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02.07.2025 16:55 Відповісти
а ти піторок хоробрий пошлеш чужих батьків і дідів я так розумію?
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02.07.2025 16:58 Відповісти
Пітор той баран який тебе козла висрав під забором...
Ти гнида хочеш шоб за тебе діти гинули???
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02.07.2025 17:08 Відповісти
За яким хером їх тоді маринують за закритими кордонами, якщо не будуть відправляти на звбій ?
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02.07.2025 16:31 Відповісти
Ну як, вони ж підростають, ті кому в 2022 році було 22, зараз вже 25
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02.07.2025 16:35 Відповісти
Ну а сенс ? В 22 його вбити ще некамільхво, хай підросте лр 25, тоді вже модна.
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02.07.2025 16:43 Відповісти
Ну так вони собі придумали, мабуть порахували, що примусовий призов з 18 чи 21 року призведе до більш негативних наслідків, чим допоможе на фронті - вони все порахували
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02.07.2025 16:45 Відповісти
мамок ейних баяцца..+ элехторат на поготови
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02.07.2025 16:54 Відповісти
Наших вбивають ,в вони собі вілли в Дубаї купляють!
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02.07.2025 16:32 Відповісти
це так жалітися хлу..
ще вміти треба..
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02.07.2025 17:24 Відповісти
Походу Веніславський та Пенсійний фонд України великі фанати фільму "В бой идут одни старики".
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02.07.2025 16:33 Відповісти
це точно: хло нищить пенсійний фонд України..
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02.07.2025 16:37 Відповісти
Війна йде вже 4 рік - отже 18-21 річні діти не чиновників, бізнесменів, силовиків, а простих людей вже поголовно вивезені у 17 річному віці заздалегідь, а ті кому 22-24 впродовж 1-3 років досягнуть 25 і підпадуть під загальну мобілізацію. Так що влада знає, що зниження мобілізаційного віку нічого не дасть, хіба що зробить погану медійну ситуацію, і тому й не спішить знижувати вік
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02.07.2025 16:33 Відповісти
Це ще чого розкукурікався? І так тошно. Розказав би про свого синка краще.
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02.07.2025 16:35 Відповісти
Що, ще трішки залишилося 50+?
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02.07.2025 16:37 Відповісти
поки бигать по вулицях)))
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02.07.2025 16:56 Відповісти
В Україні лише два Президента не служили в Армії. І обидва є російськими проектами.
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02.07.2025 16:37 Відповісти
🤣🤣Логіка в тебе як у бабуїна
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02.07.2025 16:44 Відповісти
Ти теж не служив в Армії.
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02.07.2025 17:01 Відповісти
Саме так..на Флоті служив...
А ти федорич з тієї категорії "чим більше в армії дубів тим оборона кріпша?? Куском служив ??
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02.07.2025 17:05 Відповісти
Як Гітлер...єфрейтором...
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02.07.2025 17:08 Відповісти
Та признайся куском служив 100%
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02.07.2025 17:10 Відповісти
В українській мові нема слова кусок.
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02.07.2025 17:14 Відповісти
Ну ти ж служив в РА як і я
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02.07.2025 17:15 Відповісти
Падли *******!!! То хай треш творять у клубах, слухають московське музло і палять автівки??
Зовсім подуріли!!!
Война дєло молодих лєкарство протів морщін
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02.07.2025 16:49 Відповісти
Бо це зашкодить капітуляційним планам зелених!
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02.07.2025 16:50 Відповісти
А я за те що б як в першу світову - 14 -40 мобілізувати. У нас дебілізм повний. До 25 років це найздоровіший вік. В 40 - списувати. В 14 - можна мобілізувати
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02.07.2025 16:50 Відповісти
Так тоді ж можна росію перемогти, а це у плани ... не входить.
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02.07.2025 17:05 Відповісти
В першу світову сім'ї народжували по 5-10 дітей. Зараз одного, чи взагалі нуль. Ми зараз спостерігаємо останні покоління українців. Потім вже не буде наступних поколінь. Люди вимруть.
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02.07.2025 17:06 Відповісти
Крємльовскій мєчьтатєль...
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02.07.2025 17:12 Відповісти
Oleksii Tom я так розумію тобі 41,,,??? І вже на пенсії?
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02.07.2025 17:29 Відповісти
Вибори - головніше.
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02.07.2025 16:53 Відповісти
Без постачання зброї це вже як мертвому припарки. Затикання фронту людьми, що з 25, що до 25 , вже просто не допоможе.
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02.07.2025 17:00 Відповісти
Наша зброя-Зеленський.
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02.07.2025 17:26 Відповісти
Будут ли россияне такими добрыми, когда к нам придут?
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02.07.2025 17:05 Відповісти
Знаєте, що значить слово "кацап"? Живодер. От і відповідь на питання.
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02.07.2025 17:24 Відповісти
народ уже не вірить всяким пеніславським.
хлопців вивозять масово, скоро абітурієнтів та школярів не буде щоб класи набрати. Це не стосується великих міст.
докерувались зелені шмарклі.
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02.07.2025 17:06 Відповісти
Массовый выезд 17 летних уже ничего не остановит,квартал все просрал,идиотам пускавшим шаттлы в Крым никто не верит.
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02.07.2025 17:08 Відповісти
Не буде мобілізації молоді - не буде і перемоги !
Всі це розуміють , але всі мовчать - тож і не жалійтеся потім ...
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02.07.2025 17:58 Відповісти
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