Мобілізації чоловіків віком до 25 років не буде, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада не ухвалювала жодних змін щодо загальної мобілізації чоловіків віком до 25 років.

Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, масового призову для військовозобов’язаних цієї вікової категорії не буде.

"У Законі України про мобілізацію передбачено, що громадяни до 25 років не будуть призиватися на військову службу. Для громадян до 25 років, які є військовозобов’язаними ми передбачили контракти. Ніякого масового призову, ніякої мобілізації до 25 річного віку не буде. Ніяких змін Верховна Рада не ухвалювала", - зазначив Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

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Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.