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Новости Сбивание шахедов
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Более 100 "Шахедов" Воздушные силы ВСУ сбили зенитными дронами, - Игнат

шахед

Вскоре все Силы обороны Украины будут иметь подразделения зенитных дронов. В частности, в тыловых городах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире проекта Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее они работали по дронам-разведчикам, а сейчас уже показывают эффективность в уничтожении "Шахедов", отмечает Игнат.

"Уже сотню сбили. Точнее, объявляли о сотне несколько месяцев назад, а сейчас, думаю, гораздо больше. Это направление развивается", - отметил Игнат.

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По словам представителя Воздушных сил, есть разные БПЛА-перехватчики - некоторые из них изготавливают и в Украине. Зенитные дроны с помощью оператора или с машинным зрением могут эффективно перехватывать "Шахеды".

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хто ж перевірить? можна було б скзати,що 200 збили. Падає нам на голови , тільки, більше
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02.07.2025 19:11 Ответить
Нах то *******??? Зараз кацапи поставлять на шахеди реби і буде нова проблема. Ті свою пельки ніяк не позакривають.
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02.07.2025 19:23 Ответить
Если с самонаведением или ИИ, то РЭБ до сраки будет. Другое дело что на головы все равно меньше падать не будет.
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02.07.2025 19:57 Ответить
 
 