Более 100 "Шахедов" Воздушные силы ВСУ сбили зенитными дронами, - Игнат

Вскоре все Силы обороны Украины будут иметь подразделения зенитных дронов. В частности, в тыловых городах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире проекта Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее они работали по дронам-разведчикам, а сейчас уже показывают эффективность в уничтожении "Шахедов", отмечает Игнат.

"Уже сотню сбили. Точнее, объявляли о сотне несколько месяцев назад, а сейчас, думаю, гораздо больше. Это направление развивается", - отметил Игнат.

Также читайте: Украина работает над дронами-перехватчиками, которые должны увеличить защиту от "шахедов", - Зеленский

По словам представителя Воздушных сил, есть разные БПЛА-перехватчики - некоторые из них изготавливают и в Украине. Зенитные дроны с помощью оператора или с машинным зрением могут эффективно перехватывать "Шахеды".