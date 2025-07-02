697 3
Понад 100 "Шахедів" Повітряні сили ЗСУ збили зенітними дронами, - Ігнат
Незабаром усі Сили оборони України матимуть підрозділи зенітних дронів. Зокрема, в тилових містах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Раніше вони працювали по дронах-розвідниках, а зараз уже показують ефективність у знищенні "Шахедів", зазначає Ігнат.
"Уже сотню збили. Точніше, оголошували про сотню кілька місяців тому, а зараз, думаю, набагато більше. Цей напрямок розвивається", - зауважив Ігнат.
За словами представника Повітряних Сил, є різні БПЛА-перехоплювачі – деякі з них виготовляють і в Україні. Зенітні дрони за допомогою оператора або з машинним зором можуть ефективно перехоплювати "Шахеди".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Васько #582549
показати весь коментар02.07.2025 19:11 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій #539046
показати весь коментар02.07.2025 19:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anjey #582453
показати весь коментар02.07.2025 19:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль