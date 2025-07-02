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Новини Збиття шахедів
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Понад 100 "Шахедів" Повітряні сили ЗСУ збили зенітними дронами, - Ігнат

шахед

Незабаром усі Сили оборони України матимуть підрозділи зенітних дронів. Зокрема, в тилових містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше вони працювали по дронах-розвідниках, а зараз уже показують ефективність у знищенні "Шахедів", зазначає Ігнат. 

"Уже сотню збили. Точніше, оголошували про сотню кілька місяців тому, а зараз, думаю, набагато більше. Цей напрямок розвивається", - зауважив Ігнат.

Також читайте: Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів", - Зеленський

За словами представника Повітряних Сил, є різні БПЛА-перехоплювачі – деякі з них виготовляють і в Україні. Зенітні дрони за допомогою оператора або з машинним зором можуть ефективно перехоплювати "Шахеди".

Автор: 

дрони (5032) Повітряні сили (2825) Ігнат Юрій (814) Шахед (1252)


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хто ж перевірить? можна було б скзати,що 200 збили. Падає нам на голови , тільки, більше
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02.07.2025 19:11 Відповісти
Нах то *******??? Зараз кацапи поставлять на шахеди реби і буде нова проблема. Ті свою пельки ніяк не позакривають.
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02.07.2025 19:23 Відповісти
Если с самонаведением или ИИ, то РЭБ до сраки будет. Другое дело что на головы все равно меньше падать не будет.
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02.07.2025 19:57 Відповісти
 
 