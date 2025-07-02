Понад 100 "Шахедів" Повітряні сили ЗСУ збили зенітними дронами, - Ігнат

Незабаром усі Сили оборони України матимуть підрозділи зенітних дронів. Зокрема, в тилових містах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше вони працювали по дронах-розвідниках, а зараз уже показують ефективність у знищенні "Шахедів", зазначає Ігнат.

"Уже сотню збили. Точніше, оголошували про сотню кілька місяців тому, а зараз, думаю, набагато більше. Цей напрямок розвивається", - зауважив Ігнат.

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За словами представника Повітряних Сил, є різні БПЛА-перехоплювачі – деякі з них виготовляють і в Україні. Зенітні дрони за допомогою оператора або з машинним зором можуть ефективно перехоплювати "Шахеди".