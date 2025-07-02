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Новости Группировка Сил беспилотных операций
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За сутки Силы беспилотных систем поразили 808 целей врага. ИНФОГРАФИКА

дроны, беспилотник

В течение суток 1-2 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 808 уникальных целей врага.

Об этом говорится в сводке командования СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей противника:

  • 188 единиц личного состава, из которых 124 - ликвидировано;
  • 43 единиц автомобильной техники и 23 мотоциклов;
  • 13 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единицу бронетехники.

Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.

статистика

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Автор: 

беспилотник (3868) уничтожение (7415) Силы беспилотных систем (124)


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вот це гарно працюють..
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02.07.2025 20:06 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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02.07.2025 20:38 Ответить
 
 