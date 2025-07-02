За сутки Силы беспилотных систем поразили 808 целей врага. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 1-2 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 808 уникальных целей врага.

Об этом говорится в сводке командования СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей противника:

188 единиц личного состава, из которых 124 - ликвидировано;

43 единиц автомобильной техники и 23 мотоциклов;

13 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единицу бронетехники.

Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.

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