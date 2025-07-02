За сутки Силы беспилотных систем поразили 808 целей врага. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 1-2 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 808 уникальных целей врага.
Об этом говорится в сводке командования СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей противника:
- 188 единиц личного состава, из которых 124 - ликвидировано;
- 43 единиц автомобильной техники и 23 мотоциклов;
- 13 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единицу бронетехники.
Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БПЛА.
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Ирина Александра
показать весь комментарий02.07.2025 20:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий02.07.2025 20:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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