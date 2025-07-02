За добу Сили безпілотних систем уразили 808 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 1-2 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 808 унікальних цілей ворога.

Про це йдеться у зведенні командування СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей противника:

188 одиниць особового складу, з яких 124 - ліквідовано;

43 одиниць автомобільної техніки та 23 мотоциклів;

13 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, знищено 21 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.

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