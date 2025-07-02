За добу Сили безпілотних систем уразили 808 цілей ворога. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 1-2 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 808 унікальних цілей ворога.
Про це йдеться у зведенні командування СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей противника:
- 188 одиниць особового складу, з яких 124 - ліквідовано;
- 43 одиниць автомобільної техніки та 23 мотоциклів;
- 13 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.
Крім того, знищено 21 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БПЛА.
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Ирина Александра
показати весь коментар02.07.2025 20:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар02.07.2025 20:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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