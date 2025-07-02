Украинский производитель дронов Skyeton откроет завод в Великобритании

Украинская компания Skyeton, которая производит разведывательный авиационный комплекс Raybird, и британская Prevail Partners договорились о создании совместного предприятия для продвижения украинских беспилотников в Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Оборонку.

По оценкам компаний, совместное предприятие позволит значительно увеличить производство беспилотников, пользуясь производственными возможностями на территории Великобритании. При этом Skyeton предоставит технологию производства комплекса и постоянные пакеты модернизаций, которые происходят по итогам применения дрона Raybird на поле боя в Украине.

Производство беспилотников за пределами страны может быть как элементом дополнительного усиления возможностей Skyeton в реализации контрактов для Сил обороны Украины, так и способом выхода на международный рынок.

Не исключено, что соглашение с Prevail Partners является частью договоренности Украины и Великобритании о производстве дронов на территории королевства. Ранее президент Владимир Зеленский договорился во время встречи с главой правительства Великобритании Киром Стармером о начале "мега-проекта" по производству дронов для Сил обороны Украины сроком на три года.

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