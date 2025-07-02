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Новини Виробництво дронів
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Український виробник дронів Skyeton відкриє завод у Британії

безпілотник Raybird

Українська компанія Skyeton, яка виробляє розвідувальний авіаційний комплекс Raybird, та британська Prevail Partners домовились про створення спільного підприємства для просування українських безпілотників у Великій Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оборонку.

За оцінками компаній, спільне підприємство дозволить значно збільшити виробництво безпілотників, користуючись виробничими можливостями на території Великої Британії. При цьому Skyeton надасть технологію виробництва комплексу і постійні пакети модернізацій, які відбуваються за підсумками застосування дрона Raybird на полі бою в Україні.

Виробництво безпілотників за межами країни може бути як елементом додаткового підсилення можливостей Skyeton у реалізації контрактів для Сил оборони України, так і способом виходу на міжнародний ринок.

Не виключено, що угода з Prevail Partners є частиною домовленості України та Великої Британії про виробництва дронів на території королівства. Раніше президент Володимир Зеленський домовився під час зустрічі з очільником уряду Великої Британії Кіром Стармером про започаткування "мега-проєкту" з виробництва дронів для Сил оборони України терміном на три роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів, - Умєров

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Велика Британія (5689) військово-промисловий комплекс (288) дрони (5032)


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02.07.2025 20:20 Відповісти
 
 