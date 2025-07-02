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Новости Производство оружия
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Украинский оборонный бизнес может осенью начать производство в Дании, - министр обороны Поульсен

Поульсен

Осенью этого года на территории Дании может начаться украинское оборонное производство.

Об этом рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает телеканал TV2, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы хотим предоставить отдельным украинским компаниям возможность начать производство в Дании. Ожидаю, что первые результаты этого появятся уже в сентябре или октябре", - сказал глава оборонного ведомства Дании.

Он добавил, что несколько украинских оборонных предприятий уже вскоре получат возможность реализации проектов.

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Автор: 

Дания (603) оружие (10294) производство (496)


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а може і не розпочати.
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02.07.2025 20:56 Ответить
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02.07.2025 21:02 Ответить
Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво

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02.07.2025 21:16 Ответить
А я можу завтра п'ять жiнок.

А можу i не зможу, але в мене кожень день - завтра.
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02.07.2025 21:51 Ответить
 
 