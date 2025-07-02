Украинский оборонный бизнес может осенью начать производство в Дании, - министр обороны Поульсен
Осенью этого года на территории Дании может начаться украинское оборонное производство.
Об этом рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает телеканал TV2, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы хотим предоставить отдельным украинским компаниям возможность начать производство в Дании. Ожидаю, что первые результаты этого появятся уже в сентябре или октябре", - сказал глава оборонного ведомства Дании.
Он добавил, что несколько украинских оборонных предприятий уже вскоре получат возможность реализации проектов.
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