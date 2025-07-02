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Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво в Данії, - міністр оборони Поульсен
Восени цього року на території Данії може розпочатись українське оборонне виробництво.
Про це розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає телеканал TV2, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо надати окремим українським компаніям можливість розпочати виробництво в Данії. Очікую, що перші результати цього з’являться вже у вересні або жовтні", - сказав очільник оборонного відомства Данії.
Він додав, що декілька українських оборонних підприємств вже незабаром отримають можливість реалізації проєктів.
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