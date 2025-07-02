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Новини Виробництво зброї
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Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво в Данії, - міністр оборони Поульсен

Поульсен

Восени цього року на території Данії може розпочатись українське оборонне виробництво.

Про це розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає телеканал TV2, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо надати окремим українським компаніям можливість розпочати виробництво в Данії. Очікую, що перші результати цього з’являться вже у вересні або жовтні", - сказав очільник оборонного відомства Данії.

Він додав, що декілька українських оборонних підприємств вже незабаром отримають можливість реалізації проєктів.

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Данія (795) зброя (7574) виробництво (1678)


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а може і не розпочати.
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02.07.2025 20:56 Відповісти
Та ні , друже , тут схоже вже все на мазі. Бо і і ВБ відкрили
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02.07.2025 22:22 Відповісти
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02.07.2025 21:02 Відповісти
Український оборонний бізнес може восени розпочати виробництво

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02.07.2025 21:16 Відповісти
А я можу завтра п'ять жiнок.

А можу i не зможу, але в мене кожень день - завтра.
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02.07.2025 21:51 Відповісти
Что розпочаты? Лыжы стругать? Или палки для лыж?
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02.07.2025 21:57 Відповісти
Ракет для Петріотів чі для Самп Т, чі для Іріс - Т, а данські лоцмани водяня кацапські танкери, о які чесні с.ки.
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02.07.2025 22:42 Відповісти
 
 