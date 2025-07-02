РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости Разговор Зеленского и Ас-Сиси
369 10

Зеленский и президент Египта Ас-Сиси обсудили создание продовольственного логистического хаба

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Президент поблагодарил своего египетского коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Египет видит наши усилия для окончания войны и готов способствовать достижению справедливого и устойчивого мира. Обсудили также создание продовольственного логистического хаба в Египте и сферы для развития двустороннего сотрудничества. Будем работать над увеличением товарооборота. Договорились поручить нашим командам начать подготовку соглашения о преференциальной торговле и провести заседание Совместной межправительственной комиссии", - рассказал Зеленский.

Читайте: Зеленский о прекращении украинского гражданства Онуфрию: Таким персонам "нет и не будет" места в стране

Автор: 

Египет (773) Зеленский Владимир (21108)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно, ще один хаб мабуть буде
показать весь комментарий
02.07.2025 21:38 Ответить
Воно, і його потужна команда 5- 6 менеджерів, щось роблять. Щось важливе, потужне.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:40 Ответить
Краще би поговорив про відновлення постання *********** з твоім дружбаном трампомом.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:39 Ответить
Зеленський Ас-сісі?
Зеленський піарАс!
показать весь комментарий
02.07.2025 21:40 Ответить
Зеля більше хвилюєься про їжу для африканців ніж про життя українців.
показать весь комментарий
02.07.2025 21:56 Ответить
Преза Єгипту тре було в AC/DC перехрестити.Було б круто!
показать весь комментарий
02.07.2025 22:07 Ответить
На нари мудака!
показать весь комментарий
02.07.2025 22:09 Ответить
Вава вивчив нове слово - хаб. Самміт вже було, план було, кластер було... Тепер завжди та усюди буде хаб
показать весь комментарий
02.07.2025 23:07 Ответить
 
 