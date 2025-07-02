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Новини Розмова Зеленського та Ас-Сісі
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Зеленський та президент Єгипту Ас-Сісі обговорили створення продовольчого логістичного хабу

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Президент подякував своєму єгипетському колезі за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру. Обговорили також створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці. Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Єгипет (392) Зеленський Володимир (24607)


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Потужно, ще один хаб мабуть буде
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02.07.2025 21:38 Відповісти
Воно, і його потужна команда 5- 6 менеджерів, щось роблять. Щось важливе, потужне.
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02.07.2025 21:40 Відповісти
Краще би поговорив про відновлення постання *********** з твоім дружбаном трампомом.
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02.07.2025 21:39 Відповісти
Зеленський Ас-сісі?
Зеленський піарАс!
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02.07.2025 21:40 Відповісти
Зеля більше хвилюєься про їжу для африканців ніж про життя українців.
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02.07.2025 21:56 Відповісти
Преза Єгипту тре було в AC/DC перехрестити.Було б круто!
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02.07.2025 22:07 Відповісти
На нари мудака!
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02.07.2025 22:09 Відповісти
 
 