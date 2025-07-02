Зеленський та президент Єгипту Ас-Сісі обговорили створення продовольчого логістичного хабу

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Президент подякував своєму єгипетському колезі за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру. Обговорили також створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці. Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії", - розповів Зеленський.

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