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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 2 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

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