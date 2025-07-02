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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 2 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

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