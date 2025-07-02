Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили
Ввечері 2 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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