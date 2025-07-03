Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной: Прислали какого-то историка
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вместо реального диалога между РФ и Украиной глава российской делегации Владимир Мединский занимается "лекциями по истории".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
Рютте отметил, что Россия не демонстрирует готовности к содержательным переговорам.
"Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем", - подчеркнул генеральный секретарь.
Он подчеркнул, что украинцы стремятся к скорейшему прекращению огня и миру, поэтому Запад должен усилить давление на Россию. Для этого, по мнению Рютте, необходимо использовать санкции и другие рычаги влияния.
В то же время Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот инициировал диалог с Владимиром Путиным и стимулировал европейских союзников активнее финансировать оборонный сектор в рамках НАТО.
"Трамп был единственным, кто мог это сделать. Благодаря ему разговор с россиянами начался. Теперь главное продолжить его так, чтобы он имел реальный результат", - отметил он.
Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.
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У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути.
Hегативне ставлення китайців до "царської Росії" частково переноситься і на ********* північного сусіда.
Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, ещё и не начинал пачкать пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"...
Між іншим, мова - Енеїди" - це жива українська мова... Нею і зараз говорить Україна - бо "подніпровський" діалект української мови, поряд з "брацлавським" (подільським), є основою української літературної мови...
Та й мова ведеться в анекдоті навіть не про те, хто першим написав "бурлеск" на тему "Енеїди" - а про те, чия ж мова з чиєї зародилася...