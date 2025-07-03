Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной: Прислали какого-то историка

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вместо реального диалога между РФ и Украиной глава российской делегации Владимир Мединский занимается "лекциями по истории".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Рютте отметил, что Россия не демонстрирует готовности к содержательным переговорам.

"Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем", - подчеркнул генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что украинцы стремятся к скорейшему прекращению огня и миру, поэтому Запад должен усилить давление на Россию. Для этого, по мнению Рютте, необходимо использовать санкции и другие рычаги влияния.

В то же время Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот инициировал диалог с Владимиром Путиным и стимулировал европейских союзников активнее финансировать оборонный сектор в рамках НАТО.

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"Трамп был единственным, кто мог это сделать. Благодаря ему разговор с россиянами начался. Теперь главное продолжить его так, чтобы он имел реальный результат", - отметил он.

Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.