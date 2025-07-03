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Рютте раскритиковал подход России к мирным переговорам с Украиной: Прислали какого-то историка

Генсек НАТО Марк Рютте о подходе России к мирным переговорам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вместо реального диалога между РФ и Украиной глава российской делегации Владимир Мединский занимается "лекциями по истории".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Рютте отметил, что Россия не демонстрирует готовности к содержательным переговорам.

"Не надо посылать какого-то историка, который рассказывает, что было в 1700 каком-то году. Нужны содержательные переговоры о настоящем", - подчеркнул генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что украинцы стремятся к скорейшему прекращению огня и миру, поэтому Запад должен усилить давление на Россию. Для этого, по мнению Рютте, необходимо использовать санкции и другие рычаги влияния.

В то же время Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот инициировал диалог с Владимиром Путиным и стимулировал европейских союзников активнее финансировать оборонный сектор в рамках НАТО.

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"Трамп был единственным, кто мог это сделать. Благодаря ему разговор с россиянами начался. Теперь главное продолжить его так, чтобы он имел реальный результат", - отметил он.

Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.

Автор: 

НАТО (10180) Рютте Марк (421) переговоры с Россией (1206)


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Топ комментарии
+14
Так якби ще той "історик" був істориком а не пи₴доболом і дегенератом.
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03.07.2025 06:57 Ответить
+9
От-от... З нього такий "історик", "як з гімна- куля..."

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, ещё и не начинал пачкать пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"...

Між іншим, мова - Енеїди" - це жива українська мова... Нею і зараз говорить Україна - бо "подніпровський" діалект української мови, поряд з "брацлавським" (подільським), є основою української літературної мови...
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03.07.2025 07:10 Ответить
+5
Донні зайшло й від того ******* історика.
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03.07.2025 06:57 Ответить
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Донні зайшло й від того ******* історика.
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03.07.2025 06:57 Ответить
Так якби ще той "історик" був істориком а не пи₴доболом і дегенератом.
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03.07.2025 06:57 Ответить
друже! то ще добрий варіант. бо вони могли просто прислати якусь шльондру, навіть не елітну... для них все вирішує не позбавлена владних повноважень рудоволоска. навіщо їм взагалі перемовини...
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03.07.2025 06:59 Ответить
Сєнсологіню? Щось чув таке вже. Ну або власницю ресторанної мережі.
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03.07.2025 07:34 Ответить
Y XVII столітті, російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.

У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
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03.07.2025 07:00 Ответить
Це тут ні до чого. У 1945 році створено ООН, її Статут та всю чинну систему міжнародного права, яка спирається на непорушність державних кордонів, зафіксованих станом на 1945 р. Нерчинський та інші договори втрачають силу: не можна, посилаючися на них, вимагати в сусіда "повернення історичних земель".
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03.07.2025 07:39 Ответить
Hе всі експерти та китаєзнавці оптимістично дивляться на ставлення Пекіна до Москви та історичний спадок російсько-китайських відносин.

Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути.

Hегативне ставлення китайців до "царської Росії" частково переноситься і на ********* північного сусіда.

Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
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03.07.2025 07:46 Ответить
Дивіться: наше із Вами негативне ставлення до терористичного угрупування "сосійська *********" вже й посилювати нема куди. Але як вже Ви згадали якійсь договор, вважаю за необхідне наголосити на нюансах чинного міжнародного права. Всі ці договори у 1945 році втратили силу та сенс. А будь-чиї претензії на "історичну землю" - незаконні. В тому числі китайські.
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03.07.2025 07:58 Ответить
От-от... З нього такий "історик", "як з гімна- куля..."

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, ещё и не начинал пачкать пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"...

Між іншим, мова - Енеїди" - це жива українська мова... Нею і зараз говорить Україна - бо "подніпровський" діалект української мови, поряд з "брацлавським" (подільським), є основою української літературної мови...
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03.07.2025 07:10 Ответить
Лише з метою підколоти Вас за звичкою, звертаю Вашу увагу, що сюжет Енеїди створено якимось французьким поетом-інвалідом, років за 200 до Котляревського. Протягом цих 200 років, в різних країнах її не лише перекладали на свою мову, але й створювали жартівліві версії, як от й Котляревський. Так ось, перед Котляревським - раніше за нього! - були й уззькоязикі версії, від якихось маловідомих письменників з боліт. А от пушкєна ще не було, це так.
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03.07.2025 07:47 Ответить
Якщо хочеш "підколоть", то приведи приклади і назви отих "маловідомих" авторів... "Француза-інваліда", "авторів з інших країн", "узкоязиких авторів з боліт". А я перевірю... Бо тобі "Збрехать - що дурному з гори збігти"...
Та й мова ведеться в анекдоті навіть не про те, хто першим написав "бурлеск" на тему "Енеїди" - а про те, чия ж мова з чиєї зародилася...
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03.07.2025 08:57 Ответить
Трамп присилає 80-річного пенсіонера Келлога та власника казино Лас-Вегаcа Вітькоффа.... П.С А сам Рютте ваабще вже ніхто, сидить, потужно балаболить в атмосферу, Путін любить таких пустодзвонів...
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03.07.2025 07:17 Ответить
Від нас взагалі Арахламідія був )) ще Рєзніков, Умєров, та хлоп якого вбили ізбушники за держзраду.
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03.07.2025 07:50 Ответить
"передайте моєму сину Рой Мир, що із моїми дивізіями він зустрінеться на небесах", так там далі здається))
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03.07.2025 07:54 Ответить
Рютте сам історик за освітою. Умеров - економіст.
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03.07.2025 08:31 Ответить
"Рютте зазначив, що росія не демонструє готовності до змістовних перемовин" - АУ, ви там спите? Болотні свинособаки прямим текстом офіційно заявили, що не зацікавлені в переговорах та в припиненні наступу.
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03.07.2025 08:56 Ответить
Нема на московії істориків! Тільки пропаг@ндони!
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03.07.2025 09:28 Ответить
Підкидання пуйлом на "перемовини" різної своєї шушери, котра нічого не вирішує, робиться з однією метою--тягнути час та захопити більше територій та знищити більше українців.
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03.07.2025 09:50 Ответить
 
 