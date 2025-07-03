Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів з Україною: Прислали якогось історика

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що замість реального діалогу між РФ та Україною очільник російської делегації Володимир Мединський займається "лекціями з історії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Рютте зазначив, що Росія не демонструє готовності до змістовних перемовин.

"Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення", – наголосив генеральний секретар.

Він підкреслив, що українці прагнуть якнайшвидшого припинення вогню і миру, тому Захід має посилити тиск на Росію. Для цього, на думку Рютте, необхідно використовувати санкції та інші важелі впливу.

Водночас Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той ініціював діалог із Володимиром Путіним і стимулював європейських союзників активніше фінансувати оборонний сектор у межах НАТО.

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"Трамп був єдиним, хто міг це зробити. Завдяки йому розмова з росіянами почалася. Тепер головне продовжити її так, щоб вона мала реальний результат", – зазначив він.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.