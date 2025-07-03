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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів з Україною: Прислали якогось історика

Генсек НАТО Марк Рютте про підхід Росії до мирних переговорів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що  замість реального діалогу між РФ та Україною очільник російської делегації Володимир Мединський займається "лекціями з історії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Fox News.

Рютте зазначив, що Росія не демонструє готовності до змістовних перемовин. 

"Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення", – наголосив генеральний секретар.

Він підкреслив, що українці прагнуть якнайшвидшого припинення вогню і миру, тому Захід має посилити тиск на Росію. Для цього, на думку Рютте, необхідно використовувати санкції та інші важелі впливу.

Водночас Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той ініціював діалог із Володимиром Путіним і стимулював європейських союзників активніше фінансувати оборонний сектор у межах НАТО.

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"Трамп був єдиним, хто міг це зробити. Завдяки йому розмова з росіянами почалася. Тепер головне продовжити її так, щоб вона мала реальний результат", – зазначив він.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.

Автор: 

НАТО (6652) Рютте Марк (470) переговори з Росією (1323)


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Топ коментарі
+18
Так якби ще той "історик" був істориком а не пи₴доболом і дегенератом.
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03.07.2025 06:57 Відповісти
+11
От-от... З нього такий "історик", "як з гімна- куля..."

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, ещё и не начинал пачкать пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"...

Між іншим, мова - Енеїди" - це жива українська мова... Нею і зараз говорить Україна - бо "подніпровський" діалект української мови, поряд з "брацлавським" (подільським), є основою української літературної мови...
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03.07.2025 07:10 Відповісти
+5
Донні зайшло й від того ******* історика.
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03.07.2025 06:57 Відповісти
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Донні зайшло й від того ******* історика.
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03.07.2025 06:57 Відповісти
Так якби ще той "історик" був істориком а не пи₴доболом і дегенератом.
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03.07.2025 06:57 Відповісти
Для ліліпутіна - весь світ це КВН - без чорного гумору ліліпутін не проводить жодну спецоперацію - це його страсть до під%обок його ж і згубить.
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03.07.2025 13:20 Відповісти
друже! то ще добрий варіант. бо вони могли просто прислати якусь шльондру, навіть не елітну... для них все вирішує не позбавлена владних повноважень рудоволоска. навіщо їм взагалі перемовини...
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03.07.2025 06:59 Відповісти
Сєнсологіню? Щось чув таке вже. Ну або власницю ресторанної мережі.
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03.07.2025 07:34 Відповісти
Y XVII столітті, російські казаки дісталися Амура і там почалися зіткнення з маньчжурською династією Цін.

У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
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03.07.2025 07:00 Відповісти
Це тут ні до чого. У 1945 році створено ООН, її Статут та всю чинну систему міжнародного права, яка спирається на непорушність державних кордонів, зафіксованих станом на 1945 р. Нерчинський та інші договори втрачають силу: не можна, посилаючися на них, вимагати в сусіда "повернення історичних земель".
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03.07.2025 07:39 Відповісти
Hе всі експерти та китаєзнавці оптимістично дивляться на ставлення Пекіна до Москви та історичний спадок російсько-китайських відносин.

Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути.

Hегативне ставлення китайців до "царської Росії" частково переноситься і на ********* північного сусіда.

Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
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03.07.2025 07:46 Відповісти
Дивіться: наше із Вами негативне ставлення до терористичного угрупування "сосійська *********" вже й посилювати нема куди. Але як вже Ви згадали якійсь договор, вважаю за необхідне наголосити на нюансах чинного міжнародного права. Всі ці договори у 1945 році втратили силу та сенс. А будь-чиї претензії на "історичну землю" - незаконні. В тому числі китайські.
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03.07.2025 07:58 Відповісти
От-от... З нього такий "історик", "як з гімна- куля..."

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, ещё и не начинал пачкать пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"...

Між іншим, мова - Енеїди" - це жива українська мова... Нею і зараз говорить Україна - бо "подніпровський" діалект української мови, поряд з "брацлавським" (подільським), є основою української літературної мови...
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03.07.2025 07:10 Відповісти
Лише з метою підколоти Вас за звичкою, звертаю Вашу увагу, що сюжет Енеїди створено якимось французьким поетом-інвалідом, років за 200 до Котляревського. Протягом цих 200 років, в різних країнах її не лише перекладали на свою мову, але й створювали жартівліві версії, як от й Котляревський. Так ось, перед Котляревським - раніше за нього! - були й уззькоязикі версії, від якихось маловідомих письменників з боліт. А от пушкєна ще не було, це так.
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03.07.2025 07:47 Відповісти
Якщо хочеш "підколоть", то приведи приклади і назви отих "маловідомих" авторів... "Француза-інваліда", "авторів з інших країн", "узкоязиких авторів з боліт". А я перевірю... Бо тобі "Збрехать - що дурному з гори збігти"...
Та й мова ведеться в анекдоті навіть не про те, хто першим написав "бурлеск" на тему "Енеїди" - а про те, чия ж мова з чиєї зародилася...
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03.07.2025 08:57 Відповісти
То інфа із Вікіпедії, з статті "Енеїда". Я б навів, але краще дочекаємося, коли Вас в гуглі розбанять та сами подивитеся Вікіпедію. Повторюю, сруськоязикі автори (не пушкен, інші) написали бурлеск на Енеїду раніше за Котляревського.
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03.07.2025 13:20 Відповісти
Я , тобі, дебілу, пояснив, що тут мова йдеться не про те, хто першим написав "бурлеск" на тему "Енеїди", а про те, чия мова від чиєї, пішла...
А щодо авторства "Енеїди" - тобі треба, ти й доводь... Мені не цікаво... Велика кількість сюжетів повторюються в літературі багатьох народів. Наприклад, вперше казка про "Попелюшку" зафіксована в єгипетських папірусах. Тільки там були не туфлі, а сандалі, а сама "Попелюшка" (Фодоріс), була "храмовою повією"... Тепер починай кричать про те, що вперше казку про Попелюшку розповів шаман племені "ням-ням", ще в неоліті...
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03.07.2025 15:20 Відповісти
Ніт, йдеться (Вами відпочатку вкинуто), что "Україномовна Енеїда Котляревського з'явилася раніше за твори Пушкина", але ж насправді ще раніше були вуззькоязичні версії. І Ви з цього намагаєтеся щось довести: чия мова звідки пішла. Краще б навели Павла Штепу.
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03.07.2025 15:34 Відповісти
Доводжу, доводжу тобі, що ти - ІДІОТ, а ти все не віриш... Уже й оточуючі з цим погоджуються - а ти все "впираєшся рогом"...
Хто проголошений кацапами "тварцом русскава языка"? Пушкін, чи "маловідомий поет з боліт"?
В якому році народився "Ас Пушкин"? У 1799 році...
Коли була вперше видана поема "Енеїда"? У 1798-му...
Чого ти від мене добиваєшся? Щоб я тебе ще раз назвав ІДІОТОМ? Ти цього добився... Поздоровляю...
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03.07.2025 15:59 Відповісти
"Оточуючі" - це хто? В Вас розшарування особистості? Пити менше треба. Мова Енеїди Котляревського не така, як літературна українська в наши дні. Так само мова уззькоязиких версій Енеїди, що з'явилися раніше за Котляревського, не така, як пізніше в пушкена. Ви порівнюєте архаїчний твір Котляревського з пізнішими кацапськими, але ж були й раніші кацапські.
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03.07.2025 16:30 Відповісти
...............................
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03.07.2025 16:48 Відповісти
Трамп присилає 80-річного пенсіонера Келлога та власника казино Лас-Вегаcа Вітькоффа.... П.С А сам Рютте ваабще вже ніхто, сидить, потужно балаболить в атмосферу, Путін любить таких пустодзвонів...
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03.07.2025 07:17 Відповісти
Від нас взагалі Арахламідія був )) ще Рєзніков, Умєров, та хлоп якого вбили ізбушники за держзраду.
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03.07.2025 07:50 Відповісти
"передайте моєму сину Рой Мир, що із моїми дивізіями він зустрінеться на небесах", так там далі здається))
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03.07.2025 07:54 Відповісти
Рютте сам історик за освітою. Умеров - економіст.
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03.07.2025 08:31 Відповісти
"Рютте зазначив, що росія не демонструє готовності до змістовних перемовин" - АУ, ви там спите? Болотні свинособаки прямим текстом офіційно заявили, що не зацікавлені в переговорах та в припиненні наступу.
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03.07.2025 08:56 Відповісти
Нема на московії істориків! Тільки пропаг@ндони!
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03.07.2025 09:28 Відповісти
Підкидання пуйлом на "перемовини" різної своєї шушери, котра нічого не вирішує, робиться з однією метою--тягнути час та захопити більше територій та знищити більше українців.
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03.07.2025 09:50 Відповісти
Какого-то историка? Да никакого историка из него не вышло!
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03.07.2025 11:44 Відповісти
Мединский закончил Московский архивный институт, а не исторический факультет университета, так что и не историк, а архивист. А учился он в том институте, так как это был "девичий" институт, мальчики туда почти не шли, поэтому всем желающим мальчикам туда поступить было очень просто.
Ну и не забываем, что Мединский украинец родом из Черкасской области, поэтому свою преданность российской власти доказывает рьяно, чтобы там не вспомнили откуда он в ту москву приперся.
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03.07.2025 12:20 Відповісти
Мединский украинец родом ?

народився 18 липня 1970 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0 Смілі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української РСР в сім'ї військового Ростислава Гнатовича Мединського й лікаря-терапевта Алли Вікторівниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-profile-fedpress-3 [3]. Із сім'єю він часто переїжджав з гарнізону в гарнізон, допоки на початку 1980-х років Мединські не осіли в Москві.
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03.07.2025 16:01 Відповісти
Взагалі-то переговори потрібно вести не лише Україні, а т.зв. "колективному Заходу", коаліції, яку нині в Європі очолюють Франція, Німеччина, Британія, Польща та Україна (і це далеко неповний перелік, але нехай буде так). Оскільки ультиматум терориста-карлика ***** напередодні повномасштабного вторгнення в Україну (який він не забуває нагадувати) стосується не лише України, а й країн НАТО. І головна мова на цих переговорах повинна йти за те, як окупанти мають забратися геть з тимчасово окупованих ними території України включно з Кримом. А перед цим вони мають припинити обстрілювати ЗСУ та всю Україну.
І тоді будь-яка згадка касапами ніби вони "зацікавлені, щоб досягти поставлених цілей в ході СВО політико-дипломатичними засобами" означатиме не що інше, як намагання ними продовження війни.
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03.07.2025 13:06 Відповісти
 
 