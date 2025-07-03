Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів з Україною: Прислали якогось історика
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що замість реального діалогу між РФ та Україною очільник російської делегації Володимир Мединський займається "лекціями з історії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
Рютте зазначив, що Росія не демонструє готовності до змістовних перемовин.
"Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення", – наголосив генеральний секретар.
Він підкреслив, що українці прагнуть якнайшвидшого припинення вогню і миру, тому Захід має посилити тиск на Росію. Для цього, на думку Рютте, необхідно використовувати санкції та інші важелі впливу.
Водночас Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той ініціював діалог із Володимиром Путіним і стимулював європейських союзників активніше фінансувати оборонний сектор у межах НАТО.
"Трамп був єдиним, хто міг це зробити. Завдяки йому розмова з росіянами почалася. Тепер головне продовжити її так, щоб вона мала реальний результат", – зазначив він.
Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.
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У 1689 році уклали Нерчинський договір - це перша офіційна угода між двома державами. За нею росіяни мали відійти з Приамур'я, яке Китай вважав "споконвічно китайськими землями".
Деякі люди [в Китаї] мають ностальгію за втраченими територіями: вони пам'ятають, що царська Росія вкрала у Китаю мільйон квадратних кілометрів територій, і взагалі, по-хорошому треба було б це повернути.
Hегативне ставлення китайців до "царської Росії" частково переноситься і на ********* північного сусіда.
Як і раніше, Пекін вважає дії "царської Росії" "колоніальною експансією", стверджуючи, що договори укладалися за допомогою сили й обману, в результаті втрачено "мільйон квадратних кілометрів китайської території".
- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
*
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, ещё и не начинал пачкать пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"...
Між іншим, мова - Енеїди" - це жива українська мова... Нею і зараз говорить Україна - бо "подніпровський" діалект української мови, поряд з "брацлавським" (подільським), є основою української літературної мови...
Та й мова ведеться в анекдоті навіть не про те, хто першим написав "бурлеск" на тему "Енеїди" - а про те, чия ж мова з чиєї зародилася...
А щодо авторства "Енеїди" - тобі треба, ти й доводь... Мені не цікаво... Велика кількість сюжетів повторюються в літературі багатьох народів. Наприклад, вперше казка про "Попелюшку" зафіксована в єгипетських папірусах. Тільки там були не туфлі, а сандалі, а сама "Попелюшка" (Фодоріс), була "храмовою повією"... Тепер починай кричать про те, що вперше казку про Попелюшку розповів шаман племені "ням-ням", ще в неоліті...
Хто проголошений кацапами "тварцом русскава языка"? Пушкін, чи "маловідомий поет з боліт"?
В якому році народився "Ас Пушкин"? У 1799 році...
Коли була вперше видана поема "Енеїда"? У 1798-му...
Чого ти від мене добиваєшся? Щоб я тебе ще раз назвав ІДІОТОМ? Ти цього добився... Поздоровляю...
Ну и не забываем, что Мединский украинец родом из Черкасской области, поэтому свою преданность российской власти доказывает рьяно, чтобы там не вспомнили откуда он в ту москву приперся.
народився 18 липня 1970 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0 Смілі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черкаської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української РСР в сім'ї військового Ростислава Гнатовича Мединського й лікаря-терапевта Алли Вікторівниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-profile-fedpress-3 [3]. Із сім'єю він часто переїжджав з гарнізону в гарнізон, допоки на початку 1980-х років Мединські не осіли в Москві.
І тоді будь-яка згадка касапами ніби вони "зацікавлені, щоб досягти поставлених цілей в ході СВО політико-дипломатичними засобами" означатиме не що інше, як намагання ними продовження війни.