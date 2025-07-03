Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 023 090 человек (+1000 за сутки), 10 986 танков, 29 815 артсистем, 22 936 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 023 090 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1023090 (+1000) человек
танков - 10986 (+1) ед
боевых бронированных машин - 22936 (+5) ед
артиллерийских систем - 29815 (+21) ед
РСЗО / MLRS - 1427 (+0) ед
средства ПВО / anti-aircraft systems - 1191 (+0) ед
самолетов - 420 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня - 43098 (+85)
крылатые ракеты - 3436 (+0)
корабли / катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 53887 (+101)
специальная техника - 3922 (+1)
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Тож, черговим ім'ям у списку "200-х" став командир "155-й ОБрМП" та друга фігура у флоті рашистів."
129! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 023 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!!