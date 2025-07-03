Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 023 090 человек (+1000 за сутки), 10 986 танков, 29 815 артсистем, 22 936 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 023 090 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1023090 (+1000) человек

танков - 10986 (+1) ед

боевых бронированных машин - 22936 (+5) ед

артиллерийских систем - 29815 (+21) ед

РСЗО / MLRS - 1427 (+0) ед

средства ПВО / anti-aircraft systems - 1191 (+0) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43098 (+85)

крылатые ракеты - 3436 (+0)

корабли / катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 53887 (+101)

специальная техника - 3922 (+1)

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