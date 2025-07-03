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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 023 090 человек (+1000 за сутки), 10 986 танков, 29 815 артсистем, 22 936 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 023 090 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1023090 (+1000) человек

танков - 10986 (+1) ед

боевых бронированных машин - 22936 (+5) ед

артиллерийских систем - 29815 (+21) ед

РСЗО / MLRS - 1427 (+0) ед

средства ПВО / anti-aircraft systems - 1191 (+0) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 43098 (+85)

крылатые ракеты - 3436 (+0)

корабли / катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 53887 (+101)

специальная техника - 3922 (+1)

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Потери врага на 3 июля

Автор: 

армия РФ (19934) Генштаб ВС (6599) ликвидация (3779) уничтожение (7415)


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Топ комментарии
+13
Минув 4152 день москальсько-української війни.
129! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 023 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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03.07.2025 08:40 Ответить
+8
Пишуть, що генерал-майор морпіхів ворога Гудков став "грузом 200".

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03.07.2025 08:37 Ответить
+7
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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03.07.2025 07:38 Ответить
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2025 07:16 Ответить
Щось кацапом завоняло
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03.07.2025 07:33 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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03.07.2025 07:38 Ответить
Пишуть, що генерал-майор морпіхів ворога Гудков став "грузом 200".

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03.07.2025 08:37 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News/104147?single @ "2 липня ракетним ударом по передовому командному пункту-штабу з офіцерами у Корєнєво Курської області було ліквідовано заступника головнокомандувача "ВМФ РФ" Міхаїла Гудкова.
Тож, черговим ім'ям у списку "200-х" став командир "155-й ОБрМП" та друга фігура у флоті рашистів."
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03.07.2025 09:01 Ответить
Минув 4152 день москальсько-української війни.
129! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 023 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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03.07.2025 08:40 Ответить
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03.07.2025 08:42 Ответить
Царіцєнскіє лемінги не тіки броню, а й арту під тушками ховають? Гидотний якийсь улус...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!!
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03.07.2025 08:48 Ответить
Пішов третій тиждень як наземка не перевищує дві сотні за добу, а броня і півтора десятка не наберає, проте мсяо (з початку року) десь в двадцятих числах зрівняється з втратами за весь 23-ій рік (253 290)
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03.07.2025 09:08 Ответить
Щось по танкам та ббм зовсім сумно.
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03.07.2025 10:14 Ответить
 
 