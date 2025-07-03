Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 023 090 осіб (+1000 за добу), 10 986 танків, 29 815 артсистем, 22 936 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 023 090 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1023090 (+1000) осіб
танків – 10986 (+1) од
бойових броньованих машин – 22936 (+5) од
артилерійських систем – 29815 (+21) од
РСЗВ / MLRS – 1427 (+0) од
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1191 (+0) од
літаків – 420 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85)
крилаті ракети – 3436 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 53887 (+101)
спеціальна техніка – 3922 (+1)
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Тож, черговим ім'ям у списку "200-х" став командир "155-й ОБрМП" та друга фігура у флоті рашистів."
129! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 023 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!!
А ворог тим часом просувається... захоплює нові і все нові території України...
А чому так мало бійців на ЛБЗ, то причина у тому, що людей, готових піти воювати статистично значно менше у суспільстві, ніж тих, хто скоріше не піде, а втіче, чи буде байдуже чекати "якось воно буде, бо ще ніколи такого не було, щоб воно якось не було". Це ви можете побачити по коментам на новинах про ТЦК, які набирають 200+ коментів за пів-години.