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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 023 090 осіб (+1000 за добу), 10 986 танків, 29 815 артсистем, 22 936 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 023 090 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1023090 (+1000) осіб

танків – 10986 (+1) од

бойових броньованих машин – 22936 (+5) од

артилерійських систем  – 29815 (+21) од

РСЗВ / MLRS – 1427 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1191 (+0) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів  – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 43098 (+85)

крилаті ракети – 3436 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 53887 (+101)

спеціальна техніка  – 3922 (+1)

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Втрати ворога на 3 липня

Автор: 

армія рф (18119) Генштаб ЗС (6927) ліквідація (4181) знищення (7753)


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Топ коментарі
+23
Минув 4152 день москальсько-української війни.
129! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 023 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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03.07.2025 08:40 Відповісти
+19
Пишуть, що генерал-майор морпіхів ворога Гудков став "грузом 200".

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03.07.2025 08:37 Відповісти
+13
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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03.07.2025 07:38 Відповісти
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Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.07.2025 07:16 Відповісти
Щось кацапом завоняло
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03.07.2025 07:33 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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03.07.2025 07:38 Відповісти
Пишуть, що генерал-майор морпіхів ворога Гудков став "грузом 200".

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03.07.2025 08:37 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/104147?single @ "2 липня ракетним ударом по передовому командному пункту-штабу з офіцерами у Корєнєво Курської області було ліквідовано заступника головнокомандувача "ВМФ РФ" Міхаїла Гудкова.
Тож, черговим ім'ям у списку "200-х" став командир "155-й ОБрМП" та друга фігура у флоті рашистів."
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03.07.2025 09:01 Відповісти
Минув 4152 день москальсько-української війни.
129! одиниць знищеної техніки та 1000! чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 023 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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03.07.2025 08:40 Відповісти
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03.07.2025 08:42 Відповісти
Царіцєнскіє лемінги не тіки броню, а й арту під тушками ховають? Гидотний якийсь улус...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!!
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03.07.2025 08:48 Відповісти
Пішов третій тиждень як наземка не перевищує дві сотні за добу, а броня і півтора десятка не наберає, проте мсяо (з початку року) десь в двадцятих числах зрівняється з втратами за весь 23-ій рік (253 290)
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03.07.2025 09:08 Відповісти
Щось по танкам та ббм зовсім сумно.
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03.07.2025 10:14 Відповісти
"Економика должна бьіть економной" Л.И.Брежнев !! Заощаджують металобрухт мокшанські потвори !!))
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03.07.2025 10:26 Відповісти
танків у росіян залишилось мало, за ними треба дрону летіти у глибше у тил, де вони працюють із закритих позицій як ерзац-арта. ББМ теж малоефективні, бо десятеро штук кацапів одразу їдуть на одній мотолизі, на яку вилітає десяток дронів, і всіх розматують в одній локації.. Тому використовують для швидких проривів цивільні лати-шмати, багі-шмагі та мотоціклєтки.
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03.07.2025 14:27 Відповісти
Не треба мені розжовувати, я не маленький і сам все це розумію. Малось на увазі, що сумно якраз через те, що така мала кількість ббмок набитих фаршем їздять колонами і їх весело розстрілюють як в тирі.
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04.07.2025 09:13 Відповісти
ну, вибачаюсь. Одразу вашого суму не зрозумів.
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04.07.2025 21:30 Відповісти
Боженько ! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.07.2025 11:08 Відповісти
знову броні мало.
А ворог тим часом просувається... захоплює нові і все нові території України...
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03.07.2025 13:17 Відповісти
танків у росіян залишилось мало, за ними треба дрону летіти у глибше у тил, де вони працюють із закритих позицій як ерзац-арта. ББМ теж малоефективні, бо десятеро штук кацапів одразу їдуть на одній мотолизі, на яку вилітає десяток дронів, і всіх розматують в одній локації.. Тому використовують для швидких проривів цивільні лати-шмати, багі-шмагі та мотоціклєтки, щоби "пісюнами" охоплювать наші позиції, на яких часто 10-15 людей тримають півтора-два кілометри фронту. А коли заскакують у тил, то часто це вимушує відходити. Бійців на самій ЛБЗ не вистачає, тому приходиться залишать гектари теріторії. При цьому враховуйте, що на тому умовному захопленому квадратному кілометрі теріторії залишається сотня умовних забаранених кацапів, яких вдається візуально підтвердити.
А чому так мало бійців на ЛБЗ, то причина у тому, що людей, готових піти воювати статистично значно менше у суспільстві, ніж тих, хто скоріше не піде, а втіче, чи буде байдуже чекати "якось воно буде, бо ще ніколи такого не було, щоб воно якось не було". Це ви можете побачити по коментам на новинах про ТЦК, які набирають 200+ коментів за пів-години.
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03.07.2025 14:04 Відповісти
Скільки і кого після ракетного удару по КП "8-й ОВА" російських загарбників:

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03.07.2025 16:08 Відповісти
 
 