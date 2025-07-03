Сутки на фронте: зафиксировано 185 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении. - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за минувшие сутки зафиксировано 185 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив семь ракет, а также 62 авиаудара, сбросив 93 управляемые бомбы. Кроме этого, осуществил 5520 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3194 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Полтавка, Маяк Донецкой области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник за минувшие сутки нанес 9 авиационных ударов, всего сбросил 19 управляемых авиационных бомб и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Марково и в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русина Яра и в направлении Плещиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Орехов и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разино, Молодецкого.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух артиллерийских средствах противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1000 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 85 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 101 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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