РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области: ранена 78-летняя женщина

В поселке Белозерка на Херсонщине в результате обстрела пострадала 78-летняя местная жительница.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

У женщины диагностировали взрывную травму и ожоги шеи, туловища и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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