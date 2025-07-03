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Новости обстрелы Херсонщины
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РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области: ранена 78-летняя женщина

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

В поселке Белозерка на Херсонщине в результате обстрела пострадала 78-летняя местная жительница.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

У женщины диагностировали взрывную травму и ожоги шеи, туловища и конечностей. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Автор: 

обстрел (28298) Херсонская область (4970) Херсонский район (407) Белозерка (58)


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