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Новини обстріли Херсонщини
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РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: поранено 78-річну жінку

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

У селищі Білозерка на Херсонщині внаслідок обстрілу постраждала 78-річна місцева жителька.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

У жінки діагностували вибухову травму та опіки шиї, тулуба і кінцівок. Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Автор: 

обстріл (29620) Херсонська область (5959) Херсонський район (415) Білозерка (58)


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