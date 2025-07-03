РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині: поранено 78-річну жінку
У селищі Білозерка на Херсонщині внаслідок обстрілу постраждала 78-річна місцева жителька.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
У жінки діагностували вибухову травму та опіки шиї, тулуба і кінцівок. Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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