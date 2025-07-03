Россия представляет растущую военную угрозу для членов НАТО, - министр обороны Италии Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предупредил, что Россия может стать серьезной военной угрозой для стран НАТО уже через пять лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Союзники разделяют беспокойство относительно растущей угрозы со стороны России. Нет никаких признаков переориентации российского производства на гражданские цели, даже в случае прекращения огня", - сказал он.

Крозетто также отметил, что внутренняя поддержка войны России в Украине очевидно, осталась прочной. Не уточняя источники этих данных, он сообщил, что Россия потеряла более миллиона военнослужащих, в том числе 200 тысяч - только за первые шесть месяцев этого года.

"И все же России удалось мобилизовать еще 300 тысяч за полгода без какого-либо ухудшения внутреннего консенсуса", - добавил он.

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