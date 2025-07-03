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Россия представляет растущую военную угрозу для членов НАТО, - министр обороны Италии Крозетто

Гвидо Крозетто об угрозе со стороны РФ

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предупредил, что Россия может стать серьезной военной угрозой для стран НАТО уже через пять лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Союзники разделяют беспокойство относительно растущей угрозы со стороны России. Нет никаких признаков переориентации российского производства на гражданские цели, даже в случае прекращения огня", - сказал он.

Крозетто также отметил, что внутренняя поддержка войны России в Украине очевидно, осталась прочной. Не уточняя источники этих данных, он сообщил, что Россия потеряла более миллиона военнослужащих, в том числе 200 тысяч - только за первые шесть месяцев этого года.

"И все же России удалось мобилизовать еще 300 тысяч за полгода без какого-либо ухудшения внутреннего консенсуса", - добавил он.

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Автор: 

Италия (1657) НАТО (10185) россия (96482)


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Та ти шо?😱
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03.07.2025 13:36 Ответить
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03.07.2025 13:37 Ответить
Ну то робіть щось.
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03.07.2025 13:42 Ответить
Насеільки знаю член НАТО Орбан сказав якось, що жодної загрози для НАТО з боку московії не існує , вони настільки слабкі що 12 років не можуть захопити позаблокову маленьку Україну ...
І він абсолютно поавий
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03.07.2025 13:46 Ответить
І що робити будете? Далі на українців надіятися?
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03.07.2025 13:46 Ответить
Не надіються а використовують
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03.07.2025 13:51 Ответить
"Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто попередив, що Росія може стати серйозною військовою загрозою для країн НАТО вже за п'ять років"

Цей Крозетто живе десь на іншій планеті і не читає коментарів на Цензорі. Бо інакше б знав, що ніякої загрози росія становити не може, вона вже повністю обезкровлена і знесилена, ще максимум 2 - 3 місяці і вона розвалиться.
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03.07.2025 13:51 Ответить
Как?с Украиной немогут справится!Как?чё бред новостной!!!???нечего придумать умники цензорские???
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03.07.2025 14:11 Ответить
 
 