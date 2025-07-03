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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Росія становить наростальну військову загрозу для членів НАТО, - міністр оборони Італії Крозетто

Гвідо Крозетто про загрозу з боку РФ

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто попередив, що Росія може стати серйозною військовою загрозою для країн НАТО вже за п’ять років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Союзники поділяють занепокоєння щодо зростаючої загрози з боку Росії. Немає жодних ознак переорієнтації російського виробництва на цивільні цілі, навіть у разі припинення вогню", - сказав він.

Крозетто також зазначив, що внутрішня підтримка війни Росії в Україні очевидно, залишилася міцною. Не уточнюючи джерела цих даних, він повідомив, що Росія втратила понад мільйон військовослужбовців, зокрема 200 тисяч - лише за перші шість місяців цього року.

"І все ж Росії вдалося мобілізувати ще 300 тисяч за пів року без будь-якого погіршення внутрішнього консенсусу", - додав він.

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Автор: 

Італія (1591) НАТО (6645) росія (66528)


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Та ти шо?😱
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03.07.2025 13:36 Відповісти
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03.07.2025 13:37 Відповісти
Ну то робіть щось.
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03.07.2025 13:42 Відповісти
Насеільки знаю член НАТО Орбан сказав якось, що жодної загрози для НАТО з боку московії не існує , вони настільки слабкі що 12 років не можуть захопити позаблокову маленьку Україну ...
І він абсолютно поавий
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03.07.2025 13:46 Відповісти
І що робити будете? Далі на українців надіятися?
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03.07.2025 13:46 Відповісти
Не надіються а використовують
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03.07.2025 13:51 Відповісти
"Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто попередив, що Росія може стати серйозною військовою загрозою для країн НАТО вже за п'ять років"

Цей Крозетто живе десь на іншій планеті і не читає коментарів на Цензорі. Бо інакше б знав, що ніякої загрози росія становити не може, вона вже повністю обезкровлена і знесилена, ще максимум 2 - 3 місяці і вона розвалиться.
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03.07.2025 13:51 Відповісти
 
 