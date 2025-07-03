Росія становить наростальну військову загрозу для членів НАТО, - міністр оборони Італії Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто попередив, що Росія може стати серйозною військовою загрозою для країн НАТО вже за п’ять років

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Союзники поділяють занепокоєння щодо зростаючої загрози з боку Росії. Немає жодних ознак переорієнтації російського виробництва на цивільні цілі, навіть у разі припинення вогню", - сказав він.

Крозетто також зазначив, що внутрішня підтримка війни Росії в Україні очевидно, залишилася міцною. Не уточнюючи джерела цих даних, він повідомив, що Росія втратила понад мільйон військовослужбовців, зокрема 200 тисяч - лише за перші шість місяців цього року.

"І все ж Росії вдалося мобілізувати ще 300 тисяч за пів року без будь-якого погіршення внутрішнього консенсусу", - додав він.

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