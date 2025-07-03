На складах РФ возле оккупированного Харцызска после поражения детонировали ракеты к ЗРК и РСЗО, - Генштаб ВСУ

Подразделения СБУ во взаимодействии с Силами обороны поразили склады боеприпасов войск РФ в оккупированном Великом Ореховом Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня.



Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля сообщалось, что в оккупированном городе Харцызск Донецкой области раздаются взрывы.

Смотрите: Российские склады боеприпасов поражены дронами возле оккупированного Харцызска, - СБУ. ВИДЕО