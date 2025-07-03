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На складах РФ возле оккупированного Харцызска после поражения детонировали ракеты к ЗРК и РСЗО, - Генштаб ВСУ
Подразделения СБУ во взаимодействии с Силами обороны поразили склады боеприпасов войск РФ в оккупированном Великом Ореховом Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня.
Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 июля сообщалось, что в оккупированном городе Харцызск Донецкой области раздаются взрывы.
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От, наприклад, чому так рідко прилітає по https://maps.app.goo.gl/NHYHGYUysD7NByys9 оцьому , аж триколійному мосту?