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Новости Взрывы в Харцызске
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На складах РФ возле оккупированного Харцызска после поражения детонировали ракеты к ЗРК и РСЗО, - Генштаб ВСУ

Удар по складам РФ возле Харцызька. Подробности от Генштаба

Подразделения СБУ во взаимодействии с Силами обороны поразили склады боеприпасов войск РФ в оккупированном Великом Ореховом Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня.

Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля сообщалось, что в оккупированном городе Харцызск Донецкой области раздаются взрывы.

Смотрите: Российские склады боеприпасов поражены дронами возле оккупированного Харцызска, - СБУ. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6603) Донецкая область (10164) Донецкий район (18) Орехово (1)


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Гарно! Дякуєм!
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03.07.2025 15:11 Ответить
Подальша доля цапорилii - суцiльний скотомогильник(не лише на ЧП).
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03.07.2025 15:11 Ответить
Дуже добре і треба частіше ,адже чомусь мало уваги приділялось окупованим територіям ,а саме там знаходится понад 600 тисяч окупантів ,їхні казарми ,склади ,логістика.
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03.07.2025 15:13 Ответить
Повторити! І не раз 🤓
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03.07.2025 15:18 Ответить
І про мости не забувати, залізничні ті що.

От, наприклад, чому так рідко прилітає по https://maps.app.goo.gl/NHYHGYUysD7NByys9 оцьому , аж триколійному мосту?
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03.07.2025 15:22 Ответить
 
 