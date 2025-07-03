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Новини Вибухи у Харцизьку
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На складах РФ біля окупованого Харцизька після ураження детонували ракети до ЗРК та РСЗВ, - Генштаб ЗСУ

Удар по складах РФ біля Харцизька. Подробиці від Генштабу

Підрозділи СБУ у взаємодії із Силами оборони уразили склади боєприпасів військ РФ в окупованому Великому Оріховому на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню.

Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялось, що в окупованому місті Харцизьк на Донеччині лунають вибухи.

Дивіться: Російські склади боєприпасів уражено дронами біля окупованого Харцизька, - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6905) Донецька область (8979) Донецький район (19) Велике Оріхове (1)


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Гарно! Дякуєм!
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03.07.2025 15:11 Відповісти
Подальша доля цапорилii - суцiльний скотомогильник(не лише на ЧП).
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03.07.2025 15:11 Відповісти
Дуже добре і треба частіше ,адже чомусь мало уваги приділялось окупованим територіям ,а саме там знаходится понад 600 тисяч окупантів ,їхні казарми ,склади ,логістика.
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03.07.2025 15:13 Відповісти
Повторити! І не раз 🤓
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03.07.2025 15:18 Відповісти
І про мости не забувати, залізничні ті що.

От, наприклад, чому так рідко прилітає по https://maps.app.goo.gl/NHYHGYUysD7NByys9 оцьому , аж триколійному мосту?
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03.07.2025 15:22 Відповісти
 
 