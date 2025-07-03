На складах РФ біля окупованого Харцизька після ураження детонували ракети до ЗРК та РСЗВ, - Генштаб ЗСУ

Підрозділи СБУ у взаємодії із Силами оборони уразили склади боєприпасів військ РФ в окупованому Великому Оріховому на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню.



Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялось, що в окупованому місті Харцизьк на Донеччині лунають вибухи.

Дивіться: Російські склади боєприпасів уражено дронами біля окупованого Харцизька, - СБУ. ВIДЕО